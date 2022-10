Quali calze mettere con i tacchi o quali indossare con le décolleté

La donna vuole sempre essere alla moda. Anche in questo periodo di crisi dove bisogna fare i conti con gli aumenti vertiginosi delle utenze domestiche. Con le bollette della luce duplicate e con le bollette del gas triplicate non c’è da stare allegri.

In attesa che il Governo riesca a mettere un tetto a questi aumenti, dobbiamo fare di necessità virtù. Sfruttiamo i rimedi naturali per le pulizie di casa così da non dover comprare prodotti industriali. E al supermercato per fare una spesa economica cosa comprare è fondamentale saperlo.

Si possono comprare vestiti di marca a poco prezzo

Quando si tratta di moda, però, pur cercando di non svenarci, ci piace regalarci qualche capo particolare. Oltretutto, si possono comprare marche famose a basso prezzo se sappiamo come muoverci. Esistono dei siti dove comprare vestiti a poco prezzo con pagamento alla consegna, così da evitare imbrogli che sono sempre all’ordine del giorno.

Anzi, proprio in questo momento di crisi, con tante persone costrette a “svendere” alcuni dei suoi abiti, si possono fare dei super affari. Ed esibire, per occasioni importanti, o anche solo per una buona cena al ristorante, dei completi che ci ammireranno. Abbinandole a un bel paio di scarpe, una volta che sappiamo quali calze mettere con i tacchi.

Che calze mettere con décolleté e come fare a non perderle

Diciamo che, in estate, il problema si pone meno, anche se esistono collant estivi a zero denari, con effetto abbronzatura. Diverso è il discorso in autunno e inverno. Le décolleté sono scarpe che colpiscono noi donne, ma spesso ci causano dei problemi. Anche perché le mezze misure non si trovano e tante volte ci spiace rinunciare a un bel paio di scarpe delle quali ci siano innamorate.

Solo che camminare con décolleté leggermente più lunghe può provocarci anche vesciche, oltre che disagio. Che fare? Basta, semplicemente, mettere un poco di cotone nelle punte, spingendolo bene in fondo. Per una serata, sarà più che sufficiente, mentre il disagio sarà maggiore se dovremo tenere le scarpe per tutto il giorno. Esistono anche i “ferma tallone per décolleté” e le mezze solette, che potrebbero fare al caso nostro.

Non solo un bel vestito, ma bisogna sapere quali calze mettere con i tacchi

Anche in inverno, in realtà, le décolleté possono essere indossate a piede nudo, senza calza. Purché siano fatte, logicamente, di materiale adatto alla stagione. Se proprio dobbiamo indossare una calza, allora non deve avere più di 50 denari ed essere velata. Proibita la calza più scura della scarpa.

Questo perché la gamba potrebbe apparire meno slanciata, più tozza. Insomma, per indossare scarpe coi tacchi, queste sono le regole principali. Poi, ovviamente, sta a noi, in base al nostro desiderio optare per calze a rete nera, con riga posteriore, effetto tattoo, parigina traforata e via dicendo.

