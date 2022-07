In estate, uno dei piaceri, per molte donne, è quello di non dover indossare calze o collant. Anche perché il caldo ci impone la gamba nuda, se non altro per mostrare la nostra faticosa abbronzatura. Anche se ci sono occasioni che, in realtà, richiederebbero l’utilizzo del collant. Ad esempio, quando siamo invitate ad un matrimonio, potrebbe essere fashion vestire una bella calza elegante. Salvo, magari, poi pentircene perché, dopo settimane a gambe nude, il collant potrebbe essere un fastidio col caldo.

Anche per portare i collant in estate esiste una sorta di galateo

Tanto che, anche sui siti e nei social, è nato una sorta di dibattito sul fatto che in estate non si debba rinunciare alle calze. E sembra che non ci siano dubbi sul fatto che, nella stagione più calda dell’anno, non si debba mai rinunciare al piacere della calza. Con effetto abbronzatura o invisibili sono questi i collant estivi che dovrebbero avvolgere le nostre gambe, purché portate rispettando una sorta di galateo. Diciamo che, secondo i dettami della buona creanza, dovremmo sempre coprire la gamba, pur con una calza leggera. A seconda degli eventuali inestetismi, dovremmo indossare calze dai 15 denari in su, ma ricordandoci che la gamba nuda, negli appuntamenti ufficiali, non si dovrebbe mostrare.

Da consigliare sono le calze velatissime, in seta o lycra. Vanno bene modelli da 6 denari, talmente leggeri e sottili che sembrano quasi invisibili. Ovviamente, con le alte temperature, se non vogliamo rinunciare alla calza, dovremmo puntare su quelle a rete. Sono di moda, anche con quadrettatura molto grande, in modo da far respirare la gamba.

Con effetto abbronzatura o invisibili, questi i collant estivi anche 0 denari

Incredibile, ma vero, anche le autoreggenti faranno tendenza nel prossimo mese di agosto. E non da tenere nascoste, magari a beneficio del nostro partner. No, dalle passerelle è uscita una indicazione diversa. Le autoreggenti, in questa estate, vanno indossate a vista, per unire sensualità e moda. Infatti, tutti i principali creativi hanno prodotto modelli per esaltare questo tipo di calza. Tipologia che va per la maggiore, in questo periodo, è quella color carne, effetto abbronzato. Attenzione, però, che la calza non deve mai notarsi. Ovvero, è importante che non sia più scura del tono delle nostre braccia. E che sia abbinata alla tendenza trendy dell’estate 2022 in tema di borse. Insomma, il mito che in estate non si debbano indossare calze è da sfatare. Importante, però, è scegliere il modello giusto.

