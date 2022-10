Questi colori saranno di moda in autunno inverno per abbigliamento e trucco

Per la stagione in arrivo, soprattutto invernale, sembra che non ci siano dubbi. Saranno due i colori che faranno tendenza non solo nelle strade, ma anche nei nostri armadi. E non pensiamo a qualcosa di sgargiante. Infatti, vedendo quello che è emerso dalle recenti passerelle, saranno il bianco e il nero a farla da padroni. Che dovranno essere mixati con outfit particolarmente eleganti. Senza trascurare qualche licenza, come l’uso delle borchie. Sarà la stagione delle gonne di pelle nera lunga, dunque.

Dalle passerelle saranno queste le tendenze della moda autunno inverno 2022 e 2023

Come detto, questi colori saranno di moda in autunno ed anche in inverno per il 2022/’23. Ovviamente, si potrà differire da questi due colori che detteranno legge. Il monocromo è sempre ben accetto. Non importa se giallo o blu: l’importante è che, dalla testa ai piedi, sia rispettato un unico colore. Non solo. Ci sarà un ritorno di fiamma dei cardigan lunghi che andranno a sostituire i micro cardigan. Saranno i disegni a caratterizzarli, anche se fiori e gioielli saranno tra i più ricercati come outfit.

Dalle passerelle sono emerse altre tendenze. Magari da abbinare ad un taglio di capelli per over 50 che ringiovanisce e sarà di moda in autunno. Ad esempio, l’uso della canotta al femminile, meglio se a costine, rigorosamente bianca. Da indossare sotto il blazer. Quanto alle borse, meglio se a mezzaluna. Magari, da abbinare con un tacco platform, visto che gli stivali saranno altissimi. E, per chi non ha paura di osare, sulle passerelle si è ammirata della lingerie a vista, con tanto di autoreggenti e giarrettiere in mostra.

Sono questi gli accessori che faranno tendenza e moda

Attenzione, poi, ad alcuni accessori che potremmo vedere con più frequenza nei prossimi mesi. Ad esempio, il balaclava elegante potrebbe spopolare nelle vie dei capoluoghi. Ci sarà anche abbondanza di fiocchi e non solo sui vestiti. Borse e accessori per i capelli li richiameranno a più non posso. Ci sarà anche una esibizione di perle quasi esagerate, in versione extralarge, da portare, magari, intorno alla mano. E la cravatta declinata al femminile sarà ugualmente uno degli accessori più di moda in autunno e inverno 2022/’23.

Questi colori saranno di moda in autunno per quanto riguarda il trucco

Per quanto riguarda le tendenze del trucco per l’autunno inverno 2022/’23 ecco che a prevalere saranno determinati colori. Un po’ inaspettati. Infatti, spopoleranno il blu, il verde e il rosso. A cominciare dalle labbra. Del resto, dopo mesi dietro le mascherine, è arrivato il momento di far risaltare ciò che è rimasto troppo nascosto. Quanti agli occhi, saremo libere di sfumare oltre la palpebra mobile.

