5 bellissime destinazioni in Lombardia dove andare in treno in giornata

Viaggiare in treno è una soluzione comoda per chi non ha la patente o vuole rilassarsi durante il tragitto. La linea ferroviaria ormai copre gran parte dell’Italia, per cui si può raggiungere facilmente la località desiderata. Se non sappiamo dove andare per il ponte dei morti o dove passare un weekend alternativo, non temiamo. Un territorio come la Lombardia sa offrire mete incredibili che soddisferanno in tutto la voglia di esplorare.

A poca distanza da Milano e lungo tutto la Regione si può andare alla scoperta di borghi romantici, laghi, montagne e altri punti d’interesse. Basterà procurarsi il biglietto e recarsi alla stazione ferroviaria più vicina. Pronti per dirigersi verso 5 bellissime destinazioni in Lombardia che faranno della nostra gita un ricordo indimenticabile.

Come risparmiare sul viaggio

Viaggiare coi mezzi pubblici è semplice e pratico, ma ha i suoi costi. Anche il treno ha delle tariffe che possono variare. Il primo suggerimento per non incorrere in prezzi esorbitanti è quello di muoversi con anticipo. Più in là ci riduciamo ad acquistare il biglietto, più sarà probabile che dovremo sborsare una cifra maggiore. Compagnie come Italo e Trenitalia offrono sconti vantaggiosi per chi ha la lungimiranza di prenotare appena possibile.

Oltre al tempismo si potrebbe risparmiare scegliendo le partenze intelligenti, ovvero durante fasce orarie scontate. Anche i viaggi nel fine settimana potrebbero farci spendere qualcosa di meno sull’importo totale. Un ultimo metodo per usufruire di uno sconto sul treno, poi, è quello di partire accompagnati. Controllando sui siti delle maggiori imprese ferroviarie si possono trovare offerte in coppia o per la famiglia. Anche in questo caso potrebbe valere il consiglio di organizzarsi con anticipo.

Alla scoperta di 5 bellissime destinazioni in Lombardia vicine a noi

La prima scelta per coronare la fuga di un giorno potrebbe essere il magnifico Lago d’Iseo. Situato nella parte centro orientale della Lombardia, sopra Brescia, è uno specchio d’acqua circondato dalla natura. Qui possiamo visitare suggestivi borghi come Sulzano o Monteisola. Oppure intraprendere camminate lungo i vari itinerari che costeggiano il lago messi a disposizione dei visitatori.

A circa 40 minuti di treno da Milano, invece, sorge una città davvero caratteristica. Parliamo di Como, affacciata sull’omonimo lago. Tra le sue mura si intrecciano natura e arte, oltre che le sue elegantissime vie in cui dedicarsi allo shopping o bere un caffè. Chi ha un debole per la scienza, poi, potrebbe visitare il Tempio Voltiano, dedicato al genio di Alessandro Volta.

Mete ideali, tra percorsi e storia

Vale una visita anche San Pellegrino Terme, nel cuore della Val Brembana. È la meta ideale per concedersi del meritato relax all’interno del famosissimo complesso termale. Tra percorsi ristoratori e servizi di wellness, ritroveremo finalmente la pace perduta.

Allo stesso modo, potremmo goderci la pausa in due centri che fanno della cultura il loro punto di forza. Si tratta di Mantova e Sabbioneta, distanti circa trenta chilometri tra loro. La città del Palazzo del Te è un concentrato di arte, che si esalta col Festival della Letteratura, in programma ogni anno a settembre. E che dire del Teatro Olimpico o della Galleria degli Antichi di Sabbioneta? Sono solo due dei tanti simboli storici che impreziosiscono questo gioiello lombardo.

Restando sulle sponde lacustri, non possiamo lasciarci sfuggire l’opportunità di mettere piede a Sirmione. Questo delizioso paese sul Garda offre un’esperienza sensazionale. È famoso per le acque termali e conserva ancora il fascino di borgo romano, visibile per le sue vie ed esplorando le celebri Grotte di Catullo. Bellissimo è anche il Castello Scaligero, eretto nel lontano Trecento.

