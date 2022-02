Alcuni accostamenti in cucina rappresentano delle vere e proprie accoppiate vincenti, proprio come il sole e la luna o lo Yin e Yang. Fra questi potrebbero rientrare le coppie birra e pizza o vino e carne.

Ma se si volesse uscire dall’ordinario e alterare un po’ i comodi equilibri? Non sta scritto da nessuna parte che la birra non stia bene anche con la pasta o con secondi di carne o pesce.

Fortunatamente, le tipologie di birre oggi esistenti sono tantissime e le loro particolarità permetterebbero di selezionare abbinamenti altrettanto vincenti.

La birra è ottima anche con le lasagne, con sughetti allo scoglio e, persino, con i tortellini in brodo. Ecco alcune idee da provare per credere.

Alcuni tra gli accostamenti più azzardati e incredibili

All’accoppiata birra e brodo qualcuno potrebbe storcere il naso. Eppure, con birre chiare e opalescenti come la Blanche o la birra Bock, tutto è da scoprire. Entrambe abbraccerebbero bene la sapidità di tortellini o cappelletti in brodo. Ma, grazie alla speziatura della seconda in particolare, sarebbe più facile pure sgrassare il palato.

Con le tagliatelle al ragù, piatto della nonna per definizione, si potrebbe pensare a una birra Weizen, sufficientemente ricca e corposa. Il suo leggero sapore fruttato accosterebbe bene la pasta all’uovo e la ricchezza del ragù cotto per ore.

Ma quali birre abbinare con carbonara o pasta al pesto, allo scoglio o con le cime di rapa? Parliamo, in particolare, anche di carbonare speciali, di pesce o con lo zafferano. L’importante è tentare sempre di rispettare l’equilibrio di sapori, specialmente quando si tratta di abbinare la birra al cibo.

Ed ecco quali birre abbinare con carbonara o pasta al ragù di pesce invece del solito vino per far felice la pancia

Con i tonnarelli allo scoglio al profumo di mare potrebbe stare bene una birra in stile Helles. Il sapore del luppolo non sarà preponderante e esalterà la delicatezza del piatto. Questa tipologia sembrerebbe perfetta anche per chi non cerca birre troppo alcoliche.

Birre come la Saison, dal sapore leggermente amaro e speziato per via del pepe, potrebbero esaltare il gusto della pasta alla carbonara. Sufficiente acida, fruttata e fresca, questa birra bilancerebbe il grasso del guanciale e la sua nota affumicata.

La Belgian Air sembrerebbe indicata in accostamento alla pasta con cime di rapa, per la struttura non troppo marcata e il giusto grado di amaro.

