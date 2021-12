Un buon piatto deve essere bello alla vista oltre che buono. Qualcuno diceva che si mangia prima con gli occhi e non aveva poi tutti i torti. Questo primo piatto di pasta somiglia a una carbonara, ma il suo aspetto è ingannevole.

Il giallo delle uova è, in realtà, zafferano e il guanciale e il pecorino trovano la perfetta fusione con le cozze. Semplicemente, dunque, dimentichiamoci della solita carbonara perché questa pasta con zafferano, cozze e guanciale è una ghiottoneria unica che bisogna assolutamente provare.

Spaghetti con cozze, guanciale, zafferano e pecorino (dosi per 4 persone)

400 grammi di spaghetti;

un chilo di cozze;

200 grammi di guanciale;

80 grammi di pecorino romano;

peperoncino fresco q.b.;

2 spicchi d’aglio;

zafferano q.b.;

sedano q.b.;

carote q.b.;

cipolla q.b.;

olio q.b.;

prezzemolo q.b.;

sale e pepe q.b.;

ghiaccio o acqua fredda q.b.

Per preparare questa pasta spaziale occorrerà iniziare dalla pulizia delle cozze. Appena pulite, lasciarle in una boule da cucina con acqua fredda.

Irrorare una padella con olio d’oliva e aggiungere aglio, peperoncino, pepe nero e i gambi del prezzemolo. Aggiungere anche le cozze e giusto pochissima acqua fredda della loro conservazione.

Lasciare che le cozze si aprano lentamente, se necessario coprendo con un coperchio la pentola. Eliminare le cozze chiuse e filtrare il liquido ottenuto dalla cottura e, poi, metterlo da parte.

Come preparare il brodo di cozze

Recuperare i molluschi dai gusci e tostarli in padella con olio, carota, sedano e cipolla tritati finemente. Cuocere tutto per qualche minuto e poi ricoprire con ghiaccio o acqua ben fredda. Quindi, cuocere tutto per 20 minuti, salare e pepare. Riportare il brodo a bollore per poter cuocere la pasta.

Tagliare il guanciale a cubetti e soffriggerlo senza olio. Pian piano il guanciale fonderà gran parte del suo grasso. Eliminare il guanciale, filtrare il grasso sciolto e collocarlo in frigo. Sciogliere lo zafferano in un po’ d’acqua di cottura.

Come ultimare il piatto

Cuocere la pasta nel brodo di cozze. Inserire il liquido delle cozze nella padella usata per la cottura del guanciale, unendo qualche mestolo d’acqua di cottura.

Scolare la pasta nella padella con il liquido delle cozze per gli ultimi minuti di cottura. Aggiungere anche le cozze e l’acqua colorata di zafferano.

Spegnere il fuoco e mantecare la pasta con il grasso fuso del guanciale, pecorino grattugiato al momento, il guanciale e un po’ di pepe nero.

