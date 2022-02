Li usiamo in continuazione e li cambiamo spesso, i panni da cucina sono davvero utilissimi. Eppure, l’uso intenso che ne facciamo col tempo li riduce davvero in pessime condizioni. A volte sarebbe utile cambiarli con dei nuovi e rifare il guardaroba in cucina.

Ma non sempre è possibile occuparsi anche di questa incombenza. E poi, confessiamolo, potremmo apprezzare tanto uno dei nostri panni da cucina da non volercene distaccare. Quindi, sia per motivi di affetto che per questioni di igiene, sarebbe meglio imparare a pulire i panni da cucina in maniera profonda.

Rimedi della nonna e non solo

Come sappiamo esistono alcuni rimedi della nonna ormai di assodata sicurezza e riuscita. Ad esempio, candeggina, aceto e bicarbonato sbiancano piastrelle e panni sporchi, ma hanno molte altre funzioni e utilizzi per le pulizie di casa. Sono abbastanza noti i loro utilizzi anche in altri ambienti o per altri tessuti.

È risaputo che la candeggina è un ottimo prodotto per ottenere l’effetto desiderato. I panni torneranno subito nuovi e splendenti. Ma attenzione perché l’uso intenso di questo prodotto potrebbe col tempo rovinare il tessuto dello strofinaccio e renderlo inutilizzabile.

Anche aceto e bicarbonato insieme al limone sapientemente combinati ci porteranno verso la strada giusta, ma non sempre abbiamo voglia di predisporre il tutto.

Potremmo dunque ingegnarci in altri modi e avviare una pulizia profonda anche con altri prodotti. In casa le soluzioni da trovare al nostro problema possono essere svariate.

Candeggina, aceto e bicarbonato sbiancano i panni da cucina ma è questo il metodo più semplice e veloce e non è il sapone naturale

Ecco perché forse non ci stupirà scoprire l’inusuale utilizzo che potrebbe avere un oggetto che abbiamo sicuramente in casa.

Se infatti abbiamo una lavastoviglie e la utilizziamo spesso, al posto del lavaggio a mano abbiamo il giusto rimedio tra le mani. Infatti, basterà l’uso della tavoletta della lavastoviglie per raggiungere il nostro scopo. Ebbene sì, la tavoletta è un potente detersivo concentrato e ci viene in soccorso per tante pulizie approfondite.

Nel nostro caso potremo spezzettare la tavoletta e mettere l’acqua a bollire. A questo punto le soluzioni sono due.

Versare la tavoletta dentro la pentola, portare a bollore e aggiungere i panni. Far bollire insieme all’acqua per 10 minuti, poi spegnere e mettere un coperchio. Lasciare raffreddare.

Oppure utilizzare una bacinella dove lasciare a riposo per circa un’oretta l’acqua bollente con la tavoletta completamente sciolta. Qui i panni da cucina potranno trovare la giusta detersione e pulizia. Sciacquare con acqua abbondante e il gioco è fatto. I panni torneranno come nuovi.