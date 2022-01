Ogni pranzo o cena è una sinfonia di sapori che entusiasma il palato dall’antipasto al dolce. In ogni menù che si rispetti deve essere possibile trovare un filo conduttore che leghi i sapori come in un’altalena di gusto.

Tra le operazioni più difficoltose esiste, certamente, il difficile passo tra la prima e la seconda portata. Specialmente quando il menù prevede una pasta imbottita o farcita, pianificare il secondo è un vero obbligo per non fallire.

Allora, ecco almeno 7 secondi veloci e leggeri da abbinare ai cannelloni al forno o da mangiare dopo la lasagna per conquistare tutti. E, proprio riguardo ai cannelloni, ecco anche come rendere il ripieno goloso in un lampo

Perché l’unico inconveniente non è il gusto

Unire i sapori fra loro è sicuramente impegnativo, ma quanto è complesso conciliare la preparazione della pasta al forno con un secondo in padella? I tempi di cottura e le modalità sono diverse e si corre il rischio di avere pronto un secondo molto tempo prima della pasta.

Il modo più semplice per risolvere tutto questo e risparmiare pure sulla bolletta è scegliere di preparare un secondo al forno. Questo consentirà di cuocere il secondo già insieme a cannelloni o lasagna, ottimizzando tempo e risorse.

Allora cosa esiste di meglio di una deliziosa torta salata e farcita? Basterà scegliere la base tra la pasta brisé, la frolla salata o la pasta sfoglia e, addirittura, l’impasto di una ciambella salata. Per il ripieno, invece, sembra ottimale scegliere prodotti di stagione. Un esempio potrebbero essere proprio i carciofi.

Quali sono i 7 secondi veloci e leggeri da abbinare ai cannelloni al forno o da mangiare dopo la lasagna

Dopo la torta salata con verdura di stagione, rappresentano altre possibili idee anche:

gli spiedini di carne e verdure, super pratici anche da servire;

cavolfiore gratinato;

cavolo rosso con pomodori secchi, rucola e anacardi;

scaloppine di vitello al limone;

le polpette di pesce;

bocconcini di tacchino e patate al forno.

Per concludere

Certamente molto dipenderà anche dal gusto di ospiti e commensali, ma tutte queste idee accompagnano bene una pasta imbottita al forno. Molto spesso, anche un tagliere di formaggi o di salumi salva il secondo di chi non sa cosa mangiare dopo lasagne e cannelloni.

