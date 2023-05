Nel momento in cui scriviamo il prezzo del petrolio sta perdendo circa il 4% del suo valore attestandosi sotto i 70 $. Un brutto colpo legato alla tenuta dell’economia a stelle e strisce. L’immediata conseguenza è che il petrolio crolla trascinando al ribasso i big del settore come ENI, Saipem e Tenaris. Cosa potrebbe accadere nelle prossime sedute?

ENI ha rotto gli indugi e accelerato al ribasso: fin dove potrebbe spingersi? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 30 maggio a quota 12,906 €, in ribasso del 2,35% rispetto alla seduta precedente.

Il petrolio crolla trascinando al ribasso i big del settore come ENI. Le azioni del cane a sei zampe hanno accusato il colpo dei ribassisti, ma non ancora tutto è perduto. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno avvicinando all‘importante supporto in area 12,764 €. La mancata tenuta di questo livello potrebbe fare accelerare al ribasso verso i livelli indicati in figura. Da notare che area 12,764 € già in passato ha frenato le velleità dei ribassisti.

Continua il ribasso sul Saipem che adesso potrebbe accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 30 maggio in ribasso dell’1,89% rispetto alla seduta precedente a 1,2220 €.

Brutta chiusura di seduta per il titolo che rompe l’importante supporto in aera 1,2435 €. Potrebbero, quindi, essersi create le condizioni per il raggiungimento del supporto successivo in area 1,13 €. Sotto questo livello, poi, le quotazioni potrebbero dirigersi verso il punto con maggiore probabilità di inversione rialzista in area 1,10165 €.

Per un’inversione rialzista immediata, invece, bisognerebbe attendere una chiusura giornaliera superiore a 1,2435 €.

Lo scossone al ribasso, almeno per il momento, non ha un impatto significativo sull’andamento del titolo Tenaris

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 30 maggio in ribasso del 2,70% rispetto alla seduta precedente a quota 11,88 €.

Dopo lo scatto al rialzo della seduta precedente, le quotazioni del titolo si accoda al ribasso del settore petrolifero perdendo circa il 3%.

Nonostante il forte ribasso, però, le quotazioni si stanno ancora muovendo all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 11,766 € e 12,412 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Lo scenario rialzista e quello ribassista sono indicati in figura, rispettivamente, dalla linea continua e da quella tratteggiata.

Articoli che potrebbero interessarti

Addio alla pelle lucida, ecco 3 ciprie che devi usare questa estate per non sudare

Cancella lo sguardo stanco o spento con il rimedio economico e veloce usato anche da Amal Clooney