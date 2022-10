Quale sarebbe la colazione più sana da fare ogni giorno

La colazione non è assolutamente un pasto da sottovalutare. Qualcuno la definisce il pasto più importante della giornata, in quanto al risveglio il nostro corpo necessita di energie. Sono proprio gli esperti a dirci che la colazione non va saltata, in quanto si andrebbe incontro ad alcune problematiche. Uno studio americano ci dice che non fare colazione ci esporrebbe al rischio di malattie coronariche. In particolare gli uomini rischierebbero maggiormente di essere colpiti da infarto. Dunque trascurare la prima colazione sarebbe un’abitudine dannosa per il nostro organismo. Nonostante tutte queste premesse è importante ricordare che la colazione deve essere sana. Perché solo una colazione sana sarebbe valida per il nostro benessere.

I benefici che non andrebbero sottovalutati

Come abbiamo detto secondo gli esperti la colazione rappresenterebbe il pasto più importante della giornata. Infatti fare colazione ridurrebbe il rischio di malattie cronico-degenerative, cardiovascolari, obesità e diabete. Sono proprio i dietisti a dirci che la colazione rappresenterebbe un valido aiuto per mantenere un buon peso-forma. Questo perché saltare questo pasto ci indurrebbe ad arrivare affamati a pranzo e magari mangiare più del dovuto. In questo modo si andrebbe anche incontro ad una digestione lenta e problematica. Uno studio afferma che chi non fa colazione mangerebbe di più durante la giornata e di conseguenza ingrasserebbe. Inoltre i dietisti ci dicono che una sana prima colazione contribuirebbe a stimolare ed accelerare il metabolismo.

Quale sarebbe la colazione più sana per cominciare bene la giornata

Quando parliamo di colazione non intendiamo un caffè punto. Al contrario un pasto energetico per farci affrontare bene un’intera giornata. Ma quale sarebbe la colazione più sana da seguire per stare bene? Secondo gli esperti il modo migliore per affrontare la giornata sarebbe mangiare alimenti salutari. Alimenti in questo caso che apporterebbero vitamine, minerali e fibre. Bere un semplice caffè non apporterebbe alcun beneficio. La colazione sana sarebbe ricca e abbondante. Il caffellatte andrebbe accompagnato da altro. Sarebbe possibile scegliere tra questi alimenti quello che per noi è più gustoso. Per esempio yogurt, cereali, frutta secca, marmellata, miele, pane o fette biscottate. Per il nostro benessere quotidiano è consigliabile seguire i consigli degli esperti. È importante essere costanti e non farci trascinare da pigrizia e abitudini sbagliate. Inoltre essere frettolosi non ci aiuta, è necessario fare colazione seduti e mangiare lentamente.

