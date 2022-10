Che cosa rovinerebbe la salute dei capelli e come evitare gli errori più comuni

I nostri capelli, tutti i giorni, sono sempre e letteralmente sotto attacco a causa di tantissimi fattori. Dai fattori interni a quelli esterni, passando anche per alcune cattive abitudini. Ovverosia quelli che sono gli errori più comuni che sono da evitare in quanto possono mettere a rischio la salute dei nostri capelli.

Per esempio, lo stress è un fattore comune che mette a rischio la salute dei capelli rovinandoli. Ma tra i fattori interni può esserci pure l’assunzione di determinati farmaci. Nonché eventuali problemi, variazioni e disfunzioni di tipo ormonale.

Che cosa rovinerebbe la salute dei capelli, dai fattori esterni alle cattive abitudini

Detto questo, i fattori esterni che mettono a rischio la salute dei nostri capelli superano in ogni caso di gran lunga i fattori interni. Per esempio, i capelli spesso si rovinano semplicemente perché non si usano correttamente la spazzola ed il phon. E lo stesso dicasi quando per i propri capelli si usa la piastra in un modo non corretto.

Ecco, quindi, che cosa rovinerebbe la salute dei capelli. Ma non finisce qui, in quanto non sono da sottovalutare, per la chioma, i potenziali rischi di natura chimica. Rischi che, allo stesso modo, rientrano tra i fattori esterni. E che possono riguardare, nello specifico, i vari trattamenti per i capelli come le colorazioni e le decolorazioni, ma anche le permanenti e le stirature.

Cosa succede alla chioma con il passare degli anni, gli effetti dell’invecchiamento

Con il passare degli anni, pure i capelli invecchiano, e quindi occorre fare sempre più attenzione. A livello macroscopico il capello tende ad invecchiare quando diventa bianco, ma in realtà per i capelli ci sono tanti altri cambiamenti, non solo nel colore. Con il rischio che i capelli si possano rovinare anche in giovane età.

In particolare, con l’avanzare dell’età i capelli tendono ad essere non solo meno elastici, ma anche meno resistenti. E diventano pure più sottili e, nello stesso tempo, anche più ruvidi. Nonché meno definiti al tatto. Anche per questo, con il passare degli anni, per il lavaggio dei capelli occorre fare sempre la massima attenzione nell’uso di uno shampoo appropriato.

Per esempio, quando non si è più giovani sono da evitare gli shampoo con ingredienti per detergere che sono molto aggressivi. Così come l’applicazione del balsamo può rendere il capello non solo più facilmente pettinabile. Ma anche meno soggetto a possibili danneggiamenti derivanti, come sopra accennato, dall’uso della spazzola e del phon.

