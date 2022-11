Quale sarebbe il succo povero di grassi adatto per la dieta

Quando si è a dieta non solo bisogna controllare ciò che si mangia, ma anche ciò che si beve. Tra le bevande che ritroviamo in commercio, molte sono piene di zuccheri e calorie. Di conseguenza queste non solo ci farebbero ingrassare, ma anche aumentare alcuni valori oltre i range fisiologici. Ad esempio la glicemia.

Fa male bere il succo quando si è a dieta?

Non fa assolutamente male. Bisogna precisare che nessun alimento fa male se consumato nelle giuste quantità. Come dicevamo prima però ci sono alcune accortezze a cui far attenzione. Se siamo a dieta sarebbe preferibile prendere quelli 100% frutta e senza zuccheri aggiunti. Questo perché ci potrebbero essere tante sostanze addizionate che non fanno bene alla salute. Ancora meglio è se scegliamo un succo che viene fatto in casa. Esistono diverse spremute da fare e, in quel caso, saremo certi che il prodotto che consumiamo è naturale.

Quale sarebbe il succo povero di grassi e i benefici di alcuni frutti

Soffermandoci sulle spremute fai da te, vediamo quali sono i frutti che vengono maggiormente consigliati e consumati dalla popolazione. In primis abbiamo il succo d’arancia. Molto utilizzato in inverno, possiede tante proprietà benefiche e molta vitamina C.

Il succo all’ananas brucia i grassi?

Molti scelgono invece il succo all’ananas, con la convinzione che li faccia dimagrire. Non è una pozione magica, però possiede numerosi antiossidanti e sostanze che fanno bene alla salute. Lo si può consumare tranquillamente a colazione associato a cereali e fette biscottate con marmellata.

Anguria e carote

Se invece vogliamo parlare di un frutto estivo, senza dubbio la protagonista è l’anguria. Così fresca e dolce può essere consumata tranquillamente anche come spremuta. 100 g di spremuta di anguria apportano solo 30 kcal. Adatta anche ad una dieta ipocalorica. È ricca di fibre, che aiuterebbero la digestione. Per quanto riguarda la carota, invece, i suoi benefici vengono correlati alla salute della vista. Contiene molta vitamina A, che sarebbe implicata proprio in questo. Potrebbe avere una funzione simile a quella dell’ananas, in quanto anche la carota produce il succo biliare che porterebbe a bruciare i grassi.

Quando un prodotto che compriamo è light

Dunque, quello che abbiamo capito è questo: meglio farlo spesso a casa che comprarlo. Questa dovrebbe essere una verità assoluta, in quanto quando compriamo al supermercato un prodotto molti sono ricchi di edulcoranti o additivi alimentari. Questi a lungo andare potrebbero essere dannosi per la nostra salute. Stesso discorso vale per i biscotti. I succhi che troviamo al supermercato, in alternativa vanno bene. L’importante è saper leggere bene l’etichetta.

A volte mettono la dicitura “light” ma poi leggendo i valori nutrizionali non è vero. Un prodotto si può definire light quando contiene circa il 30% in meno di calorie rispetto a quello tradizionale. In quel caso è vero ciò che è riportato per iscritto. Dunque abbiamo compreso quale sarebbe il succo povero di grassi, ma soprattutto che ci sono alcuni frutti che ci aiuterebbero molto a tenere a bada alcuni valori fisiologici. Queste informazioni sono utili per quando si va a fare la spesa.