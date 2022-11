5 piante strepitose da interno che fioriscono in inverno e come farle durare a lungo senza fatica

Sono tanti ad aspettare con ansia il periodo natalizio, per rendere ancora più speciale questo periodo. Molti addobbano casa con decorazioni di ogni genere. Non deve mancare l’elemento naturale come la Stella di Natale, simbolo di buon auspicio e rinascita, che riempie di colore gli ambienti interni. Non è proprio semplice mantenerla fiorita e, spesso, ci ritroviamo a doverla buttare via alla fine delle feste. Potremmo, però, scegliere altre tipologie più facili da coltivare.

Per decorare casa, ecco 5 piante strepitose da interno semplici da coltivare

Non tutti hanno uno spiccato pollice verde, per questa ragione sarebbe meglio optare per quelle che non richiedono cure eccessive. Avremo un angolo fiorito in inverno con il cactus di Natale, una pianta grassa decisamente decorativa e dalla forma unica e particolare. Tra novembre e gennaio produce dei grandi fiori, di vari colori sgargianti, lungo le ramificazioni carnose e pendenti. È facilissima da coltivare, basta solo posizionarla nelle zone luminose di casa e porre sul fondo del vaso argilla espansa per evitare ristagni.

È elegante e ha una fioritura magnifica la violetta africana, grazie ai suoi boccioli bianchi, rosa, viola o blu, che durano a lungo. Nonostante le infiorescenze siano delicate, in pochissimo tempo sono sostituite dai nuovi fiori che sbocciano in successione. Per aumentare il periodo di fioritura, teniamola lontana dai raggi diretti e innaffiamola solo quando il terreno è asciutto, senza bagnare fiori e foglie.

Le specie perfette per colorare gli appartamenti per Natale

Tra le 5 piante strepitose da interno, da scegliere per le feste, c’è anche hippeastrum, una bulbosa invernale che non ha bisogno di particolari accorgimenti. Il suo fiore è molto grande e appariscente, simile al giglio, rosso, bianco o arancio. Per stimolare la fioritura potremmo potare lo stelo sfiorito nella parte alta. Sono ugualmente bellissimi i deliziosi fiori blu, lilla e rosa della streptocarpus, pianta africana robusta che fiorisce per diversi mesi all’anno. Posizioniamola verso Est od Ovest ed evitiamo il sole diretto, innaffiamola ogni tre giorni circa e mettiamo nel sottovaso ghiaia per il ristagno.

Decoriamo tavole e davanzali con le allegre e rigogliose fioriture dell’erica invernale. È ideale per gli interni, ma se all’esterno le temperature non scendono sotto i 7 gradi, potremo spostarla in terrazzo o veranda. Non esageriamo con le quantità d’acqua e concimiamo solo nel periodo primaverile. Periodicamente accorciamo i rami secchi e non più produttivi e le fioriture dureranno a lungo.

Come creare un vaso con il riciclo creativo

Per rendere ancora più spettacolari i vasi dove coltivare le piante natalizie, sfruttiamo elementi di riciclo e dedichiamo del tempo al fai da te. Quindi potremmo rivestire dei semplici vasi con dei sassi raccolti o delle confezioni di cartone delle uova, da dipingere a piacere con del colore acrilico. Oppure recuperiamo i vari nastri e spaghi riciclati, per avvolgere completamente l’esterno delle fioriere e dare un aspetto diverso. Le piante cresceranno bene anche se le coltiveremo all’interno di vecchie teiere, zuppiere o insalatiere in porcellana sbeccate.