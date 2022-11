Sentiamo spesso dire quanto la frutta faccia bene al nostro organismo. Il che è vero, in quanto è ricca di vitamine e sali minerali, che fanno in modo che il nostro corpo cresca in salute. D’altro canto però ci sono altri che pensano che la frutta faccia ingrassare, specialmente mangiata dopo i pasti, perché contiene tanti zuccheri. La verità è che ci sono frutti con più zuccheri ma anche frutta che ne contiene di meno.

È vero che fa male mangiare la frutta dopo i pasti?

In realtà no. Questo forse sorprenderà molte persone ma è la realtà dei fatti. Dobbiamo partire dal presupposto che utilizzare il termine “ingrassare” è sbagliato. Questo perché fa ingrassare ciò che noi mangiamo in maniera sproporzionata e ripetutamente nell’arco della settimana. Dunque non sarà un frutto dopo pranzo o cena a far alzare la lancetta della bilancia. Bisogna guardare l’alimentazione nel complesso e capire come bilanciarla il più possibile. Per questo possiamo affidarci ad un nutrizionista che ci saprà consigliare.

Quali sarebbero i frutti adatti ad una dieta ipocalorica e le loro proprietà

Assodato che non è la frutta a farci ingrassare cerchiamo però di capire quali sono i frutti che presentano minor contenuto di calorie. Questo può interessare sia a chi segue una dieta ipocalorica, dunque con un basso contenuto di calorie, e sia per un soggetto diabetiche che cerca un frutto meno zuccherino possibile. Iniziamo a fare una lista e a descriverne uno ciascuno.

I frutti per una dieta ipocalorica:

fragole, per il loro colore rosso acceso attirano l’attenzione e anche il palato. Una tira l’altra e proprio per questo bisogna fare attenzione. 100 g di fragole corrispondono a 45 kcal circa. Può essere un frutto abbinato al porridge con un po’ di cacao amaro;

la banana, attenua gli attacchi di fame e la voglia di dolce. Proprio per questo viene consigliata come spuntino di metà mattinata. Una banana ha circa 87 kcal;

le mele, conoscendo il detto “una mela al giorno toglie il medico di torno”, possiamo dire che sono molto indicate per la salute. Sono fresche e contengono circa 81 kcal;

le pere, sono super indicate per chi soffre di stitichezza in quanto sono ricche di fibre. Queste vanno a regolare il transito intestinale, favorendo la formazione delle feci.

Tutti questi frutti possono essere anche consigliati da consumare prima di fare workout

Quelli ipocalorici ricchi di vitamina C

Entrando nell’inverno ci potrebbero interessare anche gli alimenti ricchi di vitamina C, in quanto vanno a rafforzare il sistema immunitario. In questo caso possiamo nominare:

il limone, un potente astringente. Viene consigliato in quanto è ricco di antiossidanti ed elimina le tossine. Si potrebbe unire ad una tazza di the caldo o semplicemente con un po’ di acqua tiepida, senza aggiungere lo zucchero. Ha 22 kcal.

mandarino, frutto di stagione e simbolo del Natale. Con il suo profumo intenso dona anche tanti benefici alla nostra salute e presenta solamente 38 kcal;

ananas, che viene definito il frutto che fa bruciare i grassi. Tenderebbe a ridurre la ritenzione di liquidi e una fetta contiene circa 52 kcal.

Ecco quali sarebbero i frutti adatti ad una dieta ipocalorica, da scegliere sempre sotto consiglio di un esperto.