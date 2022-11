Idee per recuperare e riciclare vecchie borse per fare portamonete e tanti altri oggetti utili

Tra gli accessori che riempiono gli armadi di donne di ogni età ce n’è uno in particolare. La borsa piccola, grande, di marca, di pelle, stoffa o di diverso materiale completa l’outfit ed è utilissima. Ogni giorno ci si infila di tutto, dalle chiavi al portafogli, ma anche qualche trucco, i documenti e così via. Piccola e magari luccicante sarà perfetta da portare a una festa. Più grande e capiente è la compagna di ogni giorno, al lavoro, a scuola o per una passeggiata.

Purtroppo con il tempo ci sono materiali che cominciano a spellarsi. Prima di decidere di usare la borsa per altri scopi o di buttarla, proviamo a recuperarla.

Alcune idee per recuperare e riciclare vecchie borse

Per aver cura di una borsa di pelle, ad esempio, basterebbe passare con una spugnetta del latte vaccino o detergente o della crema idratante. Mantenere questo delicato materiale morbido potrebbe prevenire spellamenti. Se purtroppo vediamo segni di usura sulla borsa di valore, meglio fare intervenire un esperto. Nel caso volessimo provare a riparare una borsa che usiamo quotidianamente, si potrebbe miscelare del balsamo per pellame con un colorante specifico. Applichiamolo nella zona screpolata e che presenta fessure e facciamo asciugare. In alternativa, copriamo la zona con merletti, strass, paillettes e rinnoviamo il look del nostro accessorio per continuare a usarlo.

Se la nostra borsa è irrecuperabile, sfruttiamola in altri modi. Individuiamo la parte più integra e tagliamo un bel quadrato. Adesso ripieghiamo verso l’interno i quattro lati e uniamo tre vertici. Foriamo e mettiamo un bottone di metallo a vite. Mettiamo l’altra parte del bottone sul quarto vertice in alto e chiudiamo. Abbiamo realizzato un comodo portamonete o porta tessere.

Oggetti utili da creare con il fai da te

Con un pezzo di manico possiamo creare un portachiavi da inserire nell’asola dei jeans. Basterà praticare due fori alle estremità e inserire il bottoncino a vite in metallo. Usiamo ora un anello a spirale e sistemiamo le nostre chiavi. Vediamo adesso come creare un accessorio carino per i capelli. Ritagliamo un cerchio dalla nostra vecchia borsa. Ora incidiamo in modo orizzontale la parte centrale, basterà un centimetro. Pratichiamo in parallelo un altro taglio. Inseriamo un fermaglio e rendiamo più bella la nostra chioma.

Infine, in borsetta spesso abbiamo difficoltà a trovare le cuffiette. Ritagliamo un cerchio dalla pelle meno consumata. Pieghiamolo in due e nella parte centrale dei semicerchi pratichiamo i fori per la chiusura. Avvolgiamo gli auricolari e abbottoniamo. Abbiamo quindi scoperto alcune idee per recuperare e riciclare vecchie borse che abbiamo inutilizzate nell’armadio.