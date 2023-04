Quale preferire tra le 3 azioni a più elevata capitalizzazione del Ftse Mib? La scelta tra ENEL, Stellantis e Ferrari

A Piazza Affari ci sono tre società (ENEL, Stellantis e Ferrari) con capitalizzazione superiore ai 50 miliardi di euro che dominano la classifica delle più capitalizzate e che, in quanto tali, hanno un peso molto importante anche sull’andamento dell’indice. Basti pensare che tutte e tre hanno una capitalizzazione che corrisponde alla somma di quattro società importanti come ENI, Intesa Sanpaolo, STMicroelectronics e Unicredit. Per dare una stima quantitativa di quanto detto ricordiamo che ENEL, Stellantis e Ferrari rappresentano oltre il 25% della capitalizzazione delle 40 Blue Chip. Se, poi si considerano anche ENI, Intesa Sanpaolo, STMicroelectronics e Unicredit si supera abbondantemente il 50%.Ma, quale preferire tra le 3 azioni a più elevata capitalizzazione del Ftse Mib?

Dopo un periodo buio le azioni ENEL si stanno risvegliando

Il titolo ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 6 aprile a quota 5,849 €, in rialzo del 3,30% rispetto alla chiusura precedente.

Per la seconda settimana consecutiva le quotazioni ENEL chiudono al rialzo e si preparano ad affrontare il forte ostacolo in area 6 €. Questo livello già in passato aveva fermato la corsa delle quotazioni, il suo superamento, quindi, potrebbe favorire un ulteriore allungo verso area 7 €.

Il suo mancato superamento, invece, potrebbe fare scattare qualche presa di beneficio.

Da notare che dopo mesi di debolezza, le azioni ENEL stanno riacquistando forza relativa rispetto al Ftse Mib e questo fa ben sperare per il futuro del titolo.

Per Stellantis il segnale ribassista, se confermato, potrebbe spingerla in bassa e non di poco

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 6 aprile in rialzo dello 0,83% rispetto alla seduta precedente a quota 16,248 euro.

La chiusura settimanale ha spinto le quotazioni sotto l’importantissimo livello in area 16,254 €. Qualora questo livello non venisse immediatamente recuperato, il titolo potrebbe anche tornare in area 14 €.

In caso contrario l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 19,5 €.

Dopo i nuovi massimi storici le azioni Ferrari stanno pensando quale direzione prendere

Il titolo Ferrari (MIL:RACE) ha chiuso la seduta del 6 aprile invariato a quota 248,9 €, rispetto alla seduta precedente.

Da dieci settimane le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 237,4 € – 258,2 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità al titolo.

Per le prossime settimane, quindi, monitorare con attenzione questi importanti livelli.

Quale preferire tra le 3 azioni a più elevata capitalizzazione del Ftse Mib?

Alla luce dell’attuale forza relativa rispetto al Ftse Mib il titolo da preferire è ENEL. Quest’ultimo, infatti, sta aumentando la forza rispetto al Ftse Mib è dovrebbe fare meglio sia al rialzo che al ribasso.