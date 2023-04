Quale titolo bancario arriva più in forma alla pausa pasquale? Le indicazioni dell’analisi grafica

Come accade a ogni Pasqua la Borsa si prende una lunga pausa che permette agli operatori di tirare il fiato e preparare il piano per i mesi successivi. Con questo spirito ci siamo chiesti, quale titolo bancario arriva più in forma alla pausa pasquale? Poiché il titolo bancario per eccellenza del Ftse Mib è Intesa Sanpaolo, abbiamo affrontato l’argomento andando a vedere la forza relativa dei principali titoli bancari rispetto a esso.

Quale titolo bancario arriva più in forma alla pausa pasquale?

La forza relativa di Mansfield è un indicatore che ci ragguaglia della forza o della debolezza dei prezzi di alcuni strumenti finanziari rispetto ad altri. A differenza della normale forza relativa comparata, la forza relativa di Mansfield è calcolata come la media delle ultime 52 settimane.

È uno strumento molto utile quando si deve scegliere su quale sia il titolo più forte sul quale puntare.

Nel caso specifico abbiamo risposto alla domanda: tra Intesa Sanpaolo e gli altri istituti bancari quale preferire? Una breve legenda per interpretare correttamente il grafico seguente.

Quando l’indicatore si trova in territorio rosso vuol dire che Intesa Sanpaolo è più debole del titolo con in quale si sta confrontando. Quando, invece, è verde vuol dire che è più forte.

Dal grafico, quindi, si evince che l’istituto guidato da Carlo Messina è più debole di Unicredit (una debolezza che va avanti da circa un anno) e di BPER Banca. Con Banco BPM le forze si equivalgono, mentre è più forte di Banca Mediolanum e FinecoBank.

Dal grafico, poi, è anche evidente che il titolo più forte rispetto a Intesa Sanpaolo è Unicredit. La cosa, però, era abbastanza attesa. Il titolo guidato da Andrea Orcel, infatti, nell’ultimo anno ha guadagnato circa il 90% a fronte di un guadagno di circa il 15% del suo più diretto antagonista.

