Lentamente i mercati azionari americani stanno uscendo dal baratro in cui erano caduti a seguito del ribasso durato da metà febbraio a metà marzo. Soprattutto nel breve termine i mercati azionari americani si confermano al rialzo e promettono interessanti performance. Nel medio termine, invece, si vedono i primi segnali di risveglio dei tori. Le prossime settimane potrebbero finalmente vedere le quotazioni del Dow Jones raggiungere area 40.000.

Aggiornamento del frattale previsionale

Nella figura seguente è mostrato il frattale previsionale per il 2023. La linea rossa rappresenta l’andamento del Dow Jones sulla base delle serie storiche, la linea blu l’andamento reale per l’anno 2023.

Queste primi mesi non sono stati in buon accordo con quanto previsto. In particolare, le settimane da metà febbraio a metà marzo. Tuttavia, vista l’eccellente probabilità misurata negli anni scorsi, ci aspettiamo che al più presto le due curve si allineino e le ultime settimane stanno andando proprio in questa direzione.

Alla conclusione del mese di gennaio c’è un’altra statistica molto interessante riportata in un precedente articolo.

I mercati azionari americani si confermano al rialzo e promettono interessanti performance: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 6 aprile a quota 33.485,29, in rialzo dello 0,01% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dello 0,63%.

Time frame giornaliero

Nel breve periodo tutto procede per il meglio visto che anche l’ostico ostacolo in area 32.815 è stato superato. Adesso, però, c’è la resistenza in area 33.672 che sta agendo da freno. Il prossimo obiettivo in area 34.200, però, è ancora più importante. Già in passato, infatti, questo livello aveva frenato l’ascesa del Dow Jones. Le prossime sedute, quindi, saranno particolarmente importanti.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 32.815 potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Anche se la settimana non è stata entusiasmante e gli indicatori sono rimasti impostati al ribasso, le quotazioni hanno rotto al rialzo la resistenza in area 33.289. A questo punto potrebbero essersi aperte le porte per un rialzo fino in area 37.900. Oltre, il Dow Jones potrebbe salire fino in area 42.500.

