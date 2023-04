Le 3 azioni che hanno spinto al rialzo il Ftse Mib: ENEL, Leonardo e Unicredit

Al termine di una seduta che ha visto l’indice italiano collocarsi al primo posto tra i migliori a livello mondiale, sono 3 azioni che hanno spinto al rialzo il Ftse Mib: ENEL, Leonardo e Unicredit. Che siano queste tre azioni non è una novità. ENEL, infatti, dopo un periodo di debolezza sembra avere ritrovato la forza dei tempi migliori. Leonardo e Unicredit, invece, sono tra i titoli che hanno fatto meglio da inizio anno con un rialzo del 40,1% e 37,4%, rispettivamente.

Continua la saluta del titolo Unicredit: fin dove potrebbe spingersi? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 6 aprile in rialzo del 2,81% rispetto alla seduta precedente, a quota 18,238 €.

La tendenza in corso è rialzista, ma presto potrebbe trovarsi ad affrontare il forte ostacolo in area 18,538 €. Oltre questo livello le quotazioni potrebbero dirigersi verso area 20,4 € un livello che non vede da fine 2105.

La mancata rottura della resistenza, invece, potrebbe favorire il nascere di un ritracciamento.

Ottimo break rialzista del titolo Leonardo che potrebbe ulteriormente accelerare al rialzo

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 6 aprile in rialzo del 2,73% rispetto alla seduta precedente a 11,29 €.

La rottura di area 11,19 € potrebbe essere molto importante in quanto propedeutica al raggiungimento dell’obiettivo successivo in area 12,34 €. Oltre questo livello, poi, le azioni Leonardo potrebbero raggiungere livelli che non vedono da oltre 5 anni.

La mancata tenuta di area 11,19 €, invece, potrebbe favorire quanto meno un ritracciamento.

Ecco la migliore delle 3 azioni che hanno spinto al rialzo il Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 6 aprile a quota 5,849 €, in rialzo del 3,30% rispetto alla chiusura precedente.

C’è poco da aggiungere sugli scenari per il titolo ENEL rispetto a quanto scritto in un articolo precedente. Possiamo solo dire che tutto procede come da proiezione rialzista.

