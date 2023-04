Il taglio da oltre milione di barili al giorno deciso dall’OPEC+ è giunto del tutto inaspettato e ha fatto schizzare al rialzo le quotazioni del petrolio che si è portato sopra quota 80 $ con un rialzo di oltre il 6%. Un rialzo monstre che non si vedeva sul grafico del petrolio dal giugno del 2022. Conseguentemente, i titoli del settore petrolifero ne hanno tratto enorme vantaggio con rialzi che non si vedevano da molto tempo. Ecco, quindi, che ENI, Saipem e Tenaris hanno dominato il Ftse Mib occupando i primi tre posti nella classifica dei migliori titoli tre i 40 a maggiore capitalizzazione. L’euforia, però, non deve annebbiare il giudizio. Non di tutti i titoli in questione, però, possiamo avere elevate probabilità che il rialzo possa continuare anche nelle prossime sedute.

ENI, Saipem e Tenaris hanno dominato il Ftse Mib: quale futuro per queste azioni? Le indicazioni dell’analisi grafica

Cosa succederò dopo che l’euforia per il rialzo del prezzo del petrolio sarà svanita? Investire su uno qualunque dei tre titoli indicati è equivalente o bisogna fare dei distinguo?

ENI

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 3 aprile a quota 13,432 €, in rialzo del 4,08 rispetto alla seduta precedente.

Era da inizio anno che sul titolo non si vedeva una sequenza così lunga di barre al rialzo. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il rialzo possa continuare. Soprattutto alla luce della rottura dell’importantissima resistenza in area 13,027 €. Le azioni ENI, quindi, potrebbero continuare fino in area 14,368 €, dove in passato il rialzo si è fermato. Oltre questo livello il rialzo potrebbe continuare fino in area 15,709 €.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 13,027 €.

Saipem

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 3 aprile in rialzo del 4,34% rispetto alla seduta precedente a 1,443 €.

Su questo titolo c’è poco da dire. Già settimana scorsa, infatti, era stato uno dei migliori di Piazza Affari. Il rialzo, quindi, potrebbe continuare verso gli obiettivi indicati in figura.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 1,4265 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

Tenaris

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 3 aprile in rialzo del 3,02% rispetto alla seduta precedente a quota 13,495 €.

Tra i tre titoli Tenaris è quello messo peggio per 2 motivi. Primo, la resistenza in area 13,655 € ha resistito, a differenza del caso analogo di ENI e Saipem, alle pressioni rialziste. Secondo, già settimana scorsa il titolo aveva dato segnali di cedimento.

Solo la rottura di area 13,655 € in chiusura di giornata potrebbe dare nuova forza al titolo.