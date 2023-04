Pesante ribasso per Intesa Sanpaolo che chiude in fondo alla classifica delle Blue Chip-proiezionidiborsa.it

Al termine della seduta di contrattazioni del 4 aprile le azioni Intesa Sanpaolo si collocano sul fondo della classifica del Ftse Mib e risultano essere le peggiori del settore bancario. Poiché quando Intesa Sanpaolo vacilla ne risente tutto il listino, è molto importante capire da che parte potrebbero muoversi le quotazioni nei prossimi giorni.

I punti di forza e di debolezza del titolo

L’attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti.

La società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli di degli utili.

La società è tra quelle con aspettative di dividendo relativamente elevate. Allo stato attuale, infatti, il rendimento del dividendo si aggira inforno al 7%.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Ciò indica un rinnovato ottimismo da parte degli operatori del settore.

Gli analisti che si occupano di Intesa Sanpaolo, poi, hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull’azione. Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti esprime un potenziale di apprezzamento pari a circa il 30%.

Negli ultimi quattro mesi, gli analisti anno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio.

In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Tra i punti deboli ricordiamo che date le previsioni di crescita relativamente basse, il gruppo non è tra le azioni con più alto potenziale di crescita del fatturato.

Le azioni Intesa Sanpaolo si collocano sul fondo della classifica del Ftse Mib: ribasso in arrivo?

Il titolo Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) ha chiuso la seduta del 4 aprile a 2,328 €, in ribasso dell’1,56% rispetto alla seduta precedente

Il titolo è impostato al rialzo, ma stenta a superare l’ostacolo in area 2,3956 €. Il superamento di questo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo fino in area 2,515 €. Oltre, le quotazioni potrebbero dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura.

Qualora, invece, il titolo dovesse chiudere una seduta sotto area 2,3219 € allora la tendenza potrebbe invertire al ribasso.

