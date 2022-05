Quando dobbiamo metterci a cucinare possiamo lasciarci ispirare non solo dalle classiche ricette italiane. Esiste, infatti, tutto un mondo di ingredienti che possiamo associare in modo diverso con risultati sorprendenti ispirandoci alla cultura di altri Paesi. Ad esempio, possiamo fare a casa un panino sudamericano dal sapore ricco che ruberà sicuramente la scena.

Non tutti, però, hanno il tempo o gli ingredienti a disposizione per realizzare ricette complesse. Eppure, possiamo addirittura preparare un primo usando quasi solo del pangrattato.

Ecco perché, questa ricetta tipica dell’Afghanistan può fare al caso nostro. Originariamente la si prepara nei giorni di festa e può diventare un antipasto o un contorno facile, fresco e saporito.

Ingredienti

4 melanzane;

2 cipolle e 2 spicchi di aglio;

200 gr pomodori;

200 g yogurt bianco naturale;

olio d’oliva;

olio per friggere.

Un piatto di melanzane fresco e buono come mai prima, perfetto per la primavera e pronto in pochi minuti

Per prima cosa, peliamo le melanzane e affettiamole piuttosto fini, circa mezzo centimetro. Mettiamo l’olio per friggere sul fondo di una padella e portiamolo a temperatura. Dopodiché, adagiamo nell’olio poche melanzane alla volta e, quando saranno piuttosto dorate da entrambi i lati, lasciamole raffreddare su un piatto con della carta assorbente.

Versiamo ora dell’olio d’oliva in una padella e quando sarà abbastanza caldo, mettiamoci dentro la cipolla affettata. Lasciamola imbiondire per pochi minuti e poi aggiungiamo i pomodori tagliati grossolanamente. Continuiamo la cottura a fiamma media per altri 10 minuti. Aggiungiamo, poi, le nostre melanzane e continuiamo la cottura abbassando il fuoco al minimo. In questo modo faremo amalgamare i sapori.

Ora occupiamoci dello yogurt, che dovremmo far sgocciolare in un canovaccio. In questo modo potremo eliminare parte del siero e lo yogurt diventerà più denso. Per velocizzare i tempi, possiamo anche spremerlo o optare semplicemente per dello yogurt greco.

Tritiamo l’aglio o spremiamolo con l’apposito strumento. Dopodiché, mischiamolo allo yogurt per ottenere il chaka, una crema fresca e saporita da abbinare alle nostre melanzane. Distribuiamola sul piatto da portata e adagiamoci sopra le nostre melanzane.

Avremo così realizzato un piatto di melanzane forse insolito, ma ricco di gusto e adatto al nostro palato da preparare in pochi minuti sia a pranzo che a cena.

