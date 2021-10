Da tempo gira la notizia di presunti rincari previsti per l’ultimo periodo dell’anno sulle bollette di luce e gas. La notizia purtroppo è reale. Nel prossimo trimestre vedremo aumenti dei prezzi in bolletta che arriveranno al 30% per il gas e addirittura al 40% per la luce. Ma un decreto energia, approvato dal Consiglio dei Ministri, ha appena stanziato fondi per calmierare l’aumento improvviso. Non tutti, però, si salveranno dai rincari, ma soltanto una fetta di popolazione rientrante in determinate fasce di reddito. Dunque, vediamo quale ISEE ha diritto al bonus che azzera i rincari sulle bollette di luce e gas. Per tutte le persone comprese dalla normativa, sono previsti fondi cospicui da tradurre in veri e propri sconti sulle loro bollette.

Arriva finalmente il decreto che salva dalla stangata luce e gas

Un intervento da parte dello Stato per mettere una pezza sui forti rincari di luce e gas era stato richiesto a furore di popolo. Alla fine, è arrivato. Il decreto energia cerca di proteggere le fasce sociali meno abbienti da un aumento che può letteralmente tagliare le gambe ad alcune famiglie. Lo Stato ha stanziato in totale 3,4 miliardi di euro da dividere tra famiglie e imprese. La manovra di intervento si dividerà in bonus sociale elettrico e bonus gas. Entrambe saranno rivolte, appunto, a famiglie e piccole imprese.

Per quanto riguarda queste ultime, si calcola saranno circa 6 milioni quelle a beneficiare del bonus. Parliamo di imprese piccole se non piccolissime, che hanno utenze in bassa tensione per un tetto massimo di 16,5kW. Tutte le imprese rientranti nella categoria vedranno azzerarsi le loro aliquote circa gli oneri generali di sistema riguardanti l’ultimo trimestre 2021. Per quanto riguarda le famiglie, invece, vediamo di seguito quelle che possono usufruire del bonus.

Quale ISEE ha diritto al bonus che azzera i rincari sulle bollette di luce e gas

Del bonus sociale elettrico potranno beneficiare circa 3 milioni di famiglie di italiani. Il prerequisito per richiederlo è avere un ISEE inferiore a una determinata soglia. Nello specifico, il bonus spetta a:

– chi ha ISEE inferiore a 8.265 euro annui;

– famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro ma con almeno 4 figli a carico;

– chi percepisce reddito o pensione di cittadinanza;

– chi ha gravi condizioni di salute e utilizza quotidianamente apparecchiature elettromedicali.

Lo stesso vale per il bonus gas, di cui beneficeranno 2,5 milioni di famiglie. Per queste, gli aumenti in bolletta saranno azzerati. Nello stesso trimestre, gli utenti di gas naturale vedranno scendere l’Iva al 5%.

