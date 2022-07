Al posto della classica padella con olio caldo, chi vuole una frittura profonda per i cibi deve dotarsi necessariamente di un elettrodomestico che non è indispensabile in cucina, ma che è davvero molto utile specie se la famiglia è numerosa. In generale, anche quando spesso si invitano a pranzo tra le mura domestiche i parenti, gli amici o i colleghi di lavoro. Ci riferiamo, nello specifico, alla friggitrice, che è sempre più presente nelle case delle famiglie italiane.

Questo perché quando si pensa alla friggitrice vengono subito in mente le patatine fritte che sono perfette, ovverosia croccanti fuori e morbide dentro. In realtà, però, con la friggitrice si possono servire a tavola, tra l’altro, polpette a base di carne, di pesce o di verdure da leccarsi i baffi. In quanto sono morbide dentro e sono croccanti fuori grazie alla pastella.

Quale friggitrice scegliere tra quelle ad aria e ad olio facendo sempre attenzione alla bolletta della luce

Nel dettaglio, la friggitrice classica è quella che funziona con l’olio bollente, ma in realtà c’è pure quella ad aria. Che permette di simulare la frittura dei cibi senza andarli a immergere nell’olio.

Su quale friggitrice scegliere tra quelle ad aria e a olio c’è da dire, prima di tutto, una cosa. Ovverosia, che le friggitrici a olio costano meno rispetto a quelle ad aria. In quanto queste ultime sono tecnologicamente più avanzate. A parità di portata, inoltre, la friggitrice ad aria ha un consumo elettrico che è un po’ più alto rispetto a quella a olio. Per intenderci, a parità di potenza il consumo di una friggitrice ad aria è quello tipico del funzionamento di un asciugacapelli.

Pro e contro

Nello scegliere il tipo di friggitrice, inoltre, occorre anche considerare il fatto che il fritto dell’elettrodomestico a olio, anche se è meno salutare, è comunque quello che garantisce il massimo della croccantezza e del cuore morbido all’interno per i cibi. Cosa che non può mai garantire allo stesso modo una friggitrice ad aria, che permette di servire di certo a tavola dei cibi meno grassi, e quindi più salutari, ma la frittura, come sopra accennato, è simulata attraverso il flusso di aria calda ad altissima velocità. In ogni caso, che sia ad aria oppure classica ad olio, a parità di potenza la friggitrice consuma meno energia elettrica rispetto al forno.

