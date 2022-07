Non c’è niente da fare. Ogni estate ci dobbiamo preparare a una battaglia fissa contro un nemico che, ogni anno, torna per perseguitare le nostre notti. Colpendoci quando dormiamo e rovinandoci il sonno. Si può anche essere dei convinti animalisti, ma di fronte alla puntura di una zanzara perdiamo ogni ragionevole amore. Finisce sempre per essere una sfida tra noi contro di loro, dove la strategia ha una parte importante.

Evitiamo di creare l’ambiente ideale dove le zanzare amano deporre le loro uova

Perché, come sempre, prevenire è meglio di curare ed ecco allora che scoprire cosa dà molto fastidio a zanzare, cimici, formiche o scarafaggi è parecchio importante. Così da frenare questa invasione che, ogni estate, avviene puntuale nelle stanze di casa nostra. Solo che, a volte, siamo noi che, inconsapevolmente, agevoliamo l’arrivo di queste zanzare. E lo facciamo attraverso le nostre piante che amorevolmente curiamo sul balcone di casa. O meglio, non per “colpa” loro, ma dei sottovasi che le accolgono. Dove ristagna l’acqua che versiamo affinché possano idratarsi.

Infatti, l’acqua che lasciamo lì è per loro una manna dove depositare le uova. Per eliminare le zanzare che si nascondono nell’acqua stagnante, allora, dovremmo usare dei rimedi naturali molto efficaci contro le larve. La prima cosa che dobbiamo fare è non lasciare l’acqua stagnare per troppi giorni. Per una questione di comodità, riempiamo il sottovaso e poi torniamo a preoccuparci della nostra pianta a distanza di giorni. Sarebbe meglio, invece, bagnare bene la pianta, soprattutto la terra, e lasciare poca acqua, per non più di due giorni, nel sottovaso.

Per eliminare le zanzare che si nascondono nell’acqua stagnante dei sottovasi ecco gli economici rimedi naturali

Poi, ci vuole un po’ di pazienza, ma ne varrà la pena nella lotta contro le zanzare. Ovvero, dovremmo, con una certa frequenza, lavare i sottovasi. Basta un comune detersivo per i piatti. Certo, è una seccatura, soprattutto per le piante più grosse, ma ne varrà la pena. Esiste, poi, un rimedio che non tutti conoscono, ovvero quello delle monetine di rame. Lasciarle nell’acqua, infatti, provoca una reazione chimica che infastidisce le zanzare, impedendo loro di depositare le uova.

Avere poi piante di aglio, menta, lavanda, geranio e basilico, sul balcone, è ottimo perché sono dei repellenti naturali a loro invisi. Impariamo anche a mettere fondi di caffè nei vasi, perché le zanzare non amano il suo odore.

