Un forno elettrico per cuocere i cibi per un’ora a 200 gradi centigradi può arrivare a consumare fino a ben 1,5 kWh. Ovverosia, un consumo energetico che è sostenibile se il forno si accende giusto ogni tanto. Se, invece, l’uso del forno elettrico è frequente, allora l’incidenza di questo elettrodomestico sulla bolletta della luce poi si farà sentire.

I forni elettrici di ultima generazione, inoltre, hanno tanti programmi di cottura, nonché le due funzioni rappresentate dalla modalità statica e da quella ventilata. Vediamo allora quale di queste due modalità di cottura permette in genere di contenere i consumi di elettricità.

Quale forno consuma di più tra statico o ventilato per abbassare la bolletta

Nel dettaglio, a parità di utilizzo e di forno che viene utilizzato, la modalità ventilata garantisce un consumo di energia elettrica un po’ più basso rispetto alla cottura delle pietanze con il forno impostato in modalità statica.

Ecco quindi quale forno consuma di più. Spesso, tuttavia, una modalità di cottura rispetto a un’altra è obbligata in base ai cibi da cuocere. In particolare, la modalità ventilata permette di risparmiare in bolletta in quanto il calore all’interno del forno, grazie alla convezione, viene distribuito sempre in maniera uniforme. Con la conseguenza che i cibi cuociono prima. Ma in realtà ci sono casi in corrispondenza dei quali, anche se si consuma un po’ di energia elettrica in più, la modalità di cottura in forno statico è sempre consigliata. Vediamo allora come, quando e perché.

Quando è preferibile per il fornetto la modalità di cottura statica

Per una cottura perfetta, anche se si spende più energia elettrica, la modalità statica per il forno è ideale per tutti i cibi lievitati. Quindi per le pizze e per le focacce, ma anche per il pane e per i dolci. Questo perché il forno statico garantisce una cottura che è più mirata in quanto, senza la ventola accesa all’interno dell’elettrodomestico, il calore non si distribuisce in maniera uniforme.

I fornetti elettrici di ultima generazione, inoltre, sono comodi e solo molto efficienti, anche dal punto di vista energetico, rispetto al classico forno a incasso. In particolare, i fornetti elettrici moderni permettono di cuocere praticamente qualsiasi cibo, anche le ricetta di pasticceria, e hanno pure la funzione girarrosto. Così come i fornetti elettrici di ultima generazione, e ad alta efficienza energetica, sono utili pure per scongelare i cibi praticamente all’istante, in meno di un minuto.

