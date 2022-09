Le polpette di ceci, anche dette falafel, sono un piatto semplice e goloso, tipico della cucina araba. Ideali da servire come antipasto, o anche come contorno, esse non scontentano proprio nessuno, compreso chi segue una dieta vegana.

In questa ricetta vedremo come realizzarle in poco tempo e come abbinarle con una salsa davvero gustosissima. Per farle avremo bisogno di:

200 g di ceci precotti;

mezza cipolla bianca;

2 spicchi d’aglio;

prezzemolo;

paprika;

scorza di limone;

sale e pepe.

Squisite polpette di ceci pronte in 10 minuti da servire con una salsa speciale

Prendiamo quindi i ceci precotti e scoliamoli in un colino, così da eliminare tutta l’acqua in eccesso. Nel caso in cui, invece, avessimo a disposizione dei ceci secchi, prendiamone circa 80 g e lasciamoli in ammollo per tutta la notte. Trascorso il tempo necessario, possiamo cuocerli a fuoco lento all’interno di un brodo di verdure, composto ad esempio da una patata, una carota, una cipolla e del sedano. Quando saranno pronti, scoliamoli ed effettuiamo i prossimi passaggi.

Una volta privati dell’acqua in eccesso, riversiamo i ceci in un mixer insieme alla cipolla, al prezzemolo e all’aglio tritati finemente. A questo punto, aggiungiamo anche un cucchiaino di paprika, un po’ di scorza di limone grattugiata e un pizzico di sale e pepe. Ora, frulliamo il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e, da quest’ultimo, iniziamo a ricavare delle polpette di medie dimensioni. Fatto ciò, non dobbiamo fare altro che riscaldare dell’olio di semi in una padella e friggere le polpette fino a doratura desiderata. Posizioniamole, quindi, su della carta assorbente e lasciamole raffreddare.

Come accompagnare i falafel

Quindi, abbiamo appena visto che per ottenere delle squisite polpette di ceci pronte in 10 minuti bisogna necessariamente friggerle. Tuttavia, se abbiamo più tempo a disposizione e non vogliamo impuzzolire la cucina con l’odore di frittura, possiamo anche cuocerle in forno. Infatti, basterà aggiungere un filo di olio EVO sulla carta forno ed infornare a 180°C per 20 minuti.

Ora, però, concentreremo la nostra attenzione sull’abbinamento. Infatti, possiamo preparare anche una deliziosa salsa tonnata istantanea, per esaltare il gusto e il sapore delle polpette. Per farla, ci serviranno:

200 ml di olio semi;

un uovo;

un cucchiaino senape;

succo di mezzo limone;

un cucchiaino di aceto di vino bianco;

sale;

100 g di tonno;

15 g di capperi.

In un bicchiere alto (da 700 ml), rompiamo un uovo e aggiungiamo la senape, l’aceto e un pizzico di sale. Prendiamo il nostro frullatore a immersione e, puntando le lame verso il tuorlo, iniziamo a frullare, versando l’olio di semi a filo. Una volta montata la maionese, inseriamo al suo interno il tonno (scolato) e i capperi. Frulliamo nuovamente per qualche secondo e la nostra salsa tonnata è pronta.

A questo punto, non ci resta che servire le polpette falafel con questa salsa speciale, accompagnando il tutto con un contorno di verdure.

