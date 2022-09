Tra i film, le serie TV, i documentari e le partite di calcio, il televisore nelle 24 ore spesso resta acceso davvero per tanto tempo. E questo specie se la famiglia è numerosa e con figli piccoli. In quanto in questo caso si aggiunge pure la visione dei cartoni animati.

Di conseguenza, l’uso della TV mensilmente può poi avere una forte incidenza sul costo della bolletta della luce. Vediamo allora, senza rinunciare a vedere i propri programmi preferiti, come usare il televisore tra le mura domestiche tenendo sotto controllo e, perché no, abbassando pure la bolletta.

Quanto consuma un televisore acceso tutto il giorno e consigli per risparmiare

Nel dettaglio, il consumo energetico di un televisore dipende da tanti fattori. Su tutti il tipo di schermo in quanto la TV a led consuma quasi la metà rispetto ai televisori con lo schermo LCD. Così come poi a incidere è pure la grandezza del televisore e il numero di ore lasciata in stand-by. E quindi anche quando in realtà il televisore non è acceso.

Non più di 5 euro al giorno è la possibile risposta su quanto consuma un televisore acceso tutto il giorno. Ma con il costo che può variare anche in ragione del tipo di contratto attivo per la fornitura di energia elettrica. Tra la tariffa monoraria e quella, invece, che è a fasce orarie.

Con la tariffa a fasce orarie, infatti, la spesa per tenere il televisore acceso tutta la notte, per esempio, si abbassa. Rispetto invece all’accensione del televisore nella fascia oraria di punta che è quella che va dalle ore 8 del mattino e fino alle ore 19.

Come usare correttamente il televisore per abbassare la bolletta

Quando il televisore è acceso, inoltre, il trucco per risparmiare energia elettrica è anche quello di abbassare l’illuminazione della stanza. Procedendo contestualmente al settaggio ottimale del livello di brillantezza della TV.

In più, collegando la TV a una ciabatta, quando questa si spegne si può davvero spegnere del tutto, elimineremo, così, il consumo in stand-by. Una modalità che in bolletta non è gratis visto che con lo stand-by, per gli elettrodomestici e per le apparecchiature elettroniche, il consumo di energia elettrica è di circa 4 watt all’ora.

Il risparmio energetico, specie per l’elettricità, è di scottante attualità visto che proprio in queste ore l’ARERA ha reso noto che, per i clienti luce sul mercato tutelato, le tariffe dell’energia elettrica aumenteranno del 59% nel quarto trimestre del 2022.

Lettura consigliata

Idea intelligente quella di economizzare sulla bolletta della luce ma attenzione che oltre agli elettrodomestici anche questa dimenticanza farebbe schizzare i consumi alle stelle