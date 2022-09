Se c’è un elettrodomestico che può incidere sulla bolletta della luce, allora questo è di sicuro il forno elettrico. Mensilmente i consumi di energia elettrica legati al forno in genere sono contenuti rispetto al totale dell’elettricità consumata tra le mura domestiche. Ma questo solo perché il forno elettrico si accende ogni tanto durante la settimana, spesso solo e giusto per preparare il pranzo della domenica.

In ogni caso, con il costo della luce alle stelle, proprio di questi tempi, risparmiare energia anche sull’uso del forno elettrico aiuta di certo ad abbassare la bolletta. Vediamo allora di approfondire questo aspetto anche al fine di abbattere pure i tempi di cottura quando si aziona il forno elettrico.

Come usare al meglio il forno elettrico per risparmiare tempo ed energia

Nel dettaglio, quando i cibi da cuocere non sono quelli lievitati, il forno elettrico per la cottura si può utilizzare anche senza la fase di preriscaldamento. Il che permette di risparmiare tempo ed energia elettrica. In questo caso la cottura in forno si definisce a freddo, e va bene, per esempio, quando nella teglia c’è da cucinare il classico pollo con le patate per il secondo del pranzo della domenica. In più, rispetto alla modalità statica, con il forno ventilato la cottura è più veloce. E quindi anche in questo caso si risparmia energia. Ma facendo attenzione al fatto che la funzione ventilata per la cottura in forno non va bene proprio per i lievitati.

Ovverosia per le pizze, per le focacce e per le torte. Ecco, quindi, come usare al meglio il forno elettrico, ma non finisce qui. In quanto ci sono altri modi per risparmiare in cucina tempo ed energia elettrica quando si aziona il fornetto elettrico. Vediamo allora quali.

Quali sono i fornetti da acquistare per massimizzare il risparmio energetico

Per ottimizzare i consumi di energia elettrica, quando si utilizza il fornetto elettrico, la soluzione migliore è in genere quella di risolvere il problema alla radice. Ovverosia acquistando un nuovo forno di ultima generazione. Quello di classe A. Così come sono ancor più efficienti quelli di classe A+ e A++. Che costano un po’ di più, ma con il maggior costo che poi si ammortizza in tempi brevi grazie ai minori consumi di elettricità. Inoltre, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione, ricordiamo che grazie al Bonus mobili acquisti come quelli rappresentati dal forno ad alta efficienza energetica permettono pure di maturare uno sconto fiscale.

Lettura consigliata

Per usare al meglio il forno elettrico risparmiando anche energia sono questi i semplici trucchi da conoscere assolutamente