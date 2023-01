Quale farina scegliere sugli scaffali del supermercato? Il confronto

Le caratteristiche di ogni farina, sono elementi fondamentali da approfondire per fare un confronto. Soprattutto quando dobbiamo capire quali sono le peggiori farine e qual è la miglior farina. Scopri di più.

Tra il sapere quali sono le migliori farine in commercio, quanto costa la farina al supermercato, quanti tipi di farina ci sono e qual è la differenza tra farina 0 e farina 00, occorre anche conoscere quali sono le migliori da prendere sugli scaffali del supermercato. Infatti, quando ci rechiamo ai negozi di alimentari, non andiamo mai con idee chiare.

Solitamente, portiamo con noi una lista di ingredienti che ci servono, appunto, per fare la spesa oppure una ricetta. Ma non sempre sappiamo quale tipologia di cibo compriamo, da dove viene, come viene prodotto e via dicendo. Per questo è bene sempre fare una spesa consapevole, in cui noi sappiamo bene cosa stiamo comprando e scegliendo con le nostre mani. Quindi, in questo caso, ecco quale farina decidere.

Ecco quale farina scegliere sugli scaffali del supermercato: la comparazione

La prima cosa da vedere quando si deve scegliere una farina sullo scaffale di qualsiasi supermercato è l’origine del grano, la provenienza e la qualità. Per fare una buona comparazione nella scelta bisogna esaminare la tipologia di coltivazione, ossia che rispecchia quella biologica e senza additivi chimici.

Il confronto continua con l’analisi della lavorazione del chicco, cioè macchinata a pietra piuttosto che in modo industriale.

Un altro aspetto da guardare è la sostenibilità, quindi è necessario verificare che l’azienda abbia amore verso l’ambiente, magari con una confezione con carta reclinata, per esempio.

Caratteristiche della farina tra quelle poste sugli scaffali del supermercato

Per ogni ricetta serve una farina apposita. Tra le caratteristiche per decidere, è sufficiente considerare che le farine:

di tipo 00: di colore bianco, è raffinata, quindi ottima per cucinare biscotti, pasta fresca e pasta all’uovo;

di colore bianco, è raffinata, quindi ottima per cucinare di tipo 0 : sempre bianca, contiene molti più glutine, adatta per pane, pizza e brioche;

: sempre bianca, contiene molti più glutine, adatta per di tipo 1 e 2 : sono di semi integrali, colore scuro, ideali per pane, pizza e impasti per pizza rustica e lievitati;

: sono di semi integrali, colore scuro, ideali per di tipo integrale: ricca di proteine, utile per brioche.

Dunque, ecco quale farina scegliere sugli scaffali del supermercato basata su veri elementi indispensabili da esaminare. Invece, alcune volte è confortante sapere che esistono delle alternative per le cose che mangiamo e quindi che possiamo ampliare le nostre scelte quando andiamo al supermercato e ci troviamo davanti uno scaffale.

Dunque, ecco quale farina scegliere sugli scaffali del supermercato basata su veri elementi indispensabili da esaminare. Invece, alcune volte è confortante sapere che esistono delle alternative per le cose che mangiamo e quindi che possiamo ampliare le nostre scelte quando andiamo al supermercato e ci troviamo davanti uno scaffale.

A volte ci fidiamo dei consigli degli amici, basati sui gusti e i sapori, ma è significativo fare un confronto in prima persona e saperne di più.