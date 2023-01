Come si assume il ferro quando non si mangia carne-proiezionidiborsa.it

La carenza di ferro si capisce subito: la conseguenza è che ci sentiamo spesso stanchi e deboli. Infatti, solitamente, a questo problema una soluzione potrebbe essere la carne rossa. Ma chi è vegano o chi non può mangiarla, come può fare? Ecco una soluzione efficace per assumere il ferro mangiando altri tipi di alimenti che non provengono da animali.

Per avere la giusta dose di ferro giornaliera esistono alcuni pasti che si possono integrare nei nostri pranzi e cene. Per cui, ci sono degli alimenti che ci aiutano ad apportare il contenuto esatto di ferro al posto della carne.

Quindi, a prescindere dal galateo e dal come si dispongono le posate in tavola e agli eccessi delle recenti feste, dobbiamo pensare anche a come mangiare bene e soprattutto a integrare le giuste proprietà nutritive di cui abbiamo bisogno per vivere. Dunque, per assumere il ferro senza mangiare carne, ecco cosa devi fare. Scopri come si assume il ferro in altri modi.

Che cos’è?

Prima di scoprire i piatti da integrare per apportare il ferro al posto di mangiare la carne, occorre conoscere cosa significa davvero questa parola. Con il termine ferro indichiamo un elemento posto nel nostro organismo, una sorta di minerale, molto importante per il corpo e la nostra salute. È uno dei componenti dell’emoglobina e della miglobina, rispettivamente proteine che trasportano ossigeno dai polmoni al corpo e che riforniscono ossigeno ai muscoli. Dopo aver fatto questa doverosa premessa importante, passiamo ai fatti.

Quando non mangiamo carne, come si assume il ferro? Ecco i modi

Assumere il ferro senza mangiare la carne si può. Con questi pasti da integrare:

spinaci : apportano il 15% di ferro giornalmente per porzione;

: apportano il 15% di ferro giornalmente per porzione; legumi : lenticchie, piselli, fave e ceci sono ricchi di ferro;

: lenticchie, piselli, fave e ceci sono ricchi di ferro; rucola : grazie a ferro, potassio e calcio, questo cibo ha priorità rivitalizzanti;

: grazie a ferro, potassio e calcio, questo cibo ha priorità rivitalizzanti; crostacei : vongole, cozze ed ostriche sono piene di ferro. 100g di vongole apporta il 17% del fabbisogno giornaliero di ferro;

: vongole, cozze ed ostriche sono piene di ferro. 100g di vongole apporta il 17% del fabbisogno giornaliero di ferro; broccoli: una porzione da 155 g circa contiene 1 milligrammo di ferro, ossia 6% del fabbisogno consigliato al giorno di ferro;

noci : potassio, fosforo, magnesio, rame e ferro sono proprietà primarie di tale alimento;

: potassio, fosforo, magnesio, rame e ferro sono proprietà primarie di tale alimento; quinoa: una tazza da 185 grammi circa di questo ingrediente equivale al fabbisogno giornaliero di ferro consigliato di 16%.

È importante sottolineare, alla fine, che non tutti mangiano la carne rossa, come anticipato, ma che è il cibo che contiene più ferro degli altri in assoluto. Ma integrando bene i pasti suggeriti, ogni giorno, è possibile apportare il giusto contenuto di ferro.