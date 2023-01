Davvero sfortunate le coppie formate da Pesci e altri segni zodiacali molto difficili e incompatibili

Non tutte le coppie sono perfette per stare insieme. Infatti, alcuni segni potrebbero essere insofferenti a un eventuale partner difficile da gestire

I segni zodiacali possono servirci anche per capire se due persone possano o meno essere compatibili. Molto dipenderà anche dal carattere e dalle caratteristiche personali di ognuno. Infatti, non si tratta di regole generali ma, piuttosto, generiche.

Se le coppie formate da due Arieti, pur facendo scintille potrebbero essere molto durature, ce ne sono altre che avranno solamente problemi. Non si tratta solo di sfortuna ma di vera incompatibilità caratteriale che renderà difficile qualsiasi contatto tra i due partner.

Ma ecco quali sono le coppie peggio assortite di sempre. Nel caso in cui ci si trovi in una di queste situazioni, però, non bisognerà disperare. Per fare funzionare una coppia, anche la peggio assortita, sarà importante cercare qualche compromesso.

Davvero sfortunate le coppie formate da Pesci ma anche da questi altri segni zodiacali

Una delle coppie che avrà più difficoltà a trovarsi è quella formata da due Pesci. L’insoddisfazione sarà dietro l’angolo e questo comporterà diverse litigate. Per evitare difficoltà sarà necessario cercare di venirsi incontro, a volte i compromessi sono necessari.

Una coppia che potrà essere influenzata negativamente anche dai conflitti provenienti dall’esterno. Per questo sarà meglio cercare di orientarsi principalmente sulla coppia lasciando da parte la negatività esterna. Inoltre, è il silenzio il nemico più grande di questa coppia.

In amore e amicizia perfetti i Pesci con il Toro, il Cancro e lo Scorpione. Ecco perchè sono davvero sfortunate le coppie formate da Pesci.

Capricorno e Capricorno

La seconda coppia che potrebbe vivere dei problemi non indifferenti è quella formata da due Capricorno. Persone dal carattere molto forte e testardo che, se messe insieme, potrebbero avere dei problemi. Invece di scaraventarsi verso il partner di fronte a qualsiasi problema si potrà cercare di ragionare per uscire dall’impasse.

Entrambi molto ambiziosi riusciranno, però, a raggiungere il loro scopo. Ottimo quando questo è comune a entrambi.

Quando si tratta del Capricorno i segni zodiacali migliori per costruire qualcosa sono i Pesci, lo Scorpione e il Cancro.

Leone e Vergine

Tra le coppie che potrebbero non funzionare bene, poi, troviamo anche quella formata da Leone e Vergine. Due segni zodiacali molto diversi che amano, rispettivamente, il controllo e la libertà. La Vergine, infatti, potrebbe sentirsi eccessivamente sotto pressione quando il Leone comincerà a prendere decisioni e a mostrarsi per quello che è.

Il Leone è accentratore e ama stare al centro dell’attenzione. Un qualcosa che la Vergine non potrà proprio sopportare. Due segni che tenderanno a rincorrersi senza, però, mai trovare una soluzione.

I segni zodiacali che, più di altri andranno d’accordo con il Leone sono i Gemelli, la Bilancia e l’Acquario. Per la Vergine, invece, Pesci, Cancro e Scorpione.