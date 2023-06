Quale eyeliner scegliere in estate? I consigli di Victoria Beckham per uno sguardo più fresco

Scopriamo i segreti di Victoria Beckham per avere uno sguardo più fresco, quindi, quale eyeliner scegliere in estate per apparire più libere e leggere, nonché più belle nelle giornate di sole.

L’eyeliner è un cosmetico che non può mancare nel beauty-case di una donna. È un prodotto fluido che si può trovare anche in penna per riuscire a definire meglio gli occhi e, di conseguenza, lo sguardo. Di norma è nero, ma sul mercato ci sono diversi colori disponibili.

Serve per delineare lo sguardo, per modificare la forma dei propri occhi in modo più incisivo. Molto comodo per la propria immagine più definita, ma siamo sicuri di scegliere il prodotto più adatto? Ad esempio, quale eyeliner scegliere in estate? In questa stagione è un po’ più complicato truccarsi per via del caldo, del sole, dell’abbronzatura, dell’umidità e del sudore.

Vedremo, quindi, i consigli di una star e di un’esperta della moda come Victoria Beckham. Lei è ormai una stilista affermata con il suo brand, ma riesce ad influenzare le tendenze ogni anno anche nel make-up essendo molto seguita sui social.

Quale eyeliner scegliere in estate: il colore che rende più freschi

Il profilo Instagram di Victoria Beckham conta quasi 31 milioni di followers e ogni cosa che fa viene presa come esempio e guida da tantissime donne di tutte le età. Recentemente, la signora Beckham si è recato a Tokyo per lavoro ed ha sfoggiato un trucco davvero innovativo.

Invece di sottolineare l’occhio e di delinearlo anche sopra con un eyeliner nero, ha fatto vedere in un video di usare un eyeliner verde. Con questo ha fatto tutto il contorno dell’occhio e ha detto di essere super felice del risultato: fresco e perfetto.

Usando un colore chiaro, in tema con la bella stagione, si riesce ad avere lo stesso uno sguardo definito ed essere, allo stesso tempo, un po’ più leggere nel trucco che male non fa. Anche con il verde, allungando un po’ la forma dell’occhio, si può avere un make-up straordinario.

Le mosse giuste per metterlo

Non è facile imparare a mettere l’eyeliner e ogni donna lo sa molto bene. Ma tutto quello che serve è la pratica. Inoltre, qualche segreto non guasta. Ad esempio, ricordate di appoggiare sempre il gomito quando state per usare e applicare questo cosmetico.

Mai tirare la palpebra per fare le righe, ma tenere la testa alta e lo sguardo basso con l’occhio semichiuso. Per creare la classica “coda”, poi, non dovete vergognarvi di usare uno stratagemma come quello dello scotch o di un pezzo di carta. Non c’è niente di meglio per fare le linee dritte.

Se, poi, ci sono delle sbavature, basterà usare dei cotton fioc ed andare a correggere piano piano i punti che si vogliono modificare. Con un po’ di pratica e i colori giusti per il proprio viso il make-up sarà sempre perfetto.