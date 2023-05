Sogni un viso abbronzato e luminoso o labbra carnose? Ecco i 3 prodotti make-up più desiderati dell’estate 2023

Come avere un viso abbronzato e luminoso o labbra carnose-proiezionidiborsa.it

Ecco come ricreare l’effetto abbronzatura e sfoggiare un viso più fresco e giovane in pochissimi passaggi.

L’estate è una stagione che solitamente piace per diversi motivi: ad esempio, ci sono le vacanze e si moltiplicano le occasioni di stare in compagnia.

Ma i vantaggi dei mesi estivi non finiscono qui, soprattutto se sei tra quelle che non escono di casa se prima non sono perfettamente truccate.

In effetti, l’abbronzatura riesce a regalare al viso il naturale effetto bonne mine che di solito viene ricreato con fondotinta, abbronzanti e illuminanti.

È anche vero però che non tutte hanno tempo, voglia o possibilità di mettersi al sole per un’intensa sessione di abbronzatura.

Ad esempio, se hai la pelle molto chiara è molto difficile che il tuo incarnato prenda una colorazione ambrata nonostante il pomeriggio sotto il sole.

Senza contare che anche un’esposizione troppo prolungata o ripetuta ai raggi solari comporta dei rischi più o meno seri per la salute della pelle.

In ogni caso, se sogni un viso abbronzato e luminoso o labbra carnose puoi tranquillamente affidarti a 3 prodotti make-up che stanno spopolando.

Barbie glow blush e non solo

Il primo trend da tenere d’occhio nell’estate 2023 abbraccia la corrente pink beauty, che muove i passi dal film Barbie, in uscita il 20 luglio.

L’idea è quella di scegliere un blush di una tonalità inclusa nella vasta gamma che spazia dal rosa pastello al fucsia.

Amalgamandolo ad un tocco di illuminante in crema potrai sfoggiare un incarnato immediatamente più fresco e rosato, proprio come appena abbronzato.

Se poi ti piace l’idea di un make-up più energico, magari per una serata importante, abbina un rossetto acceso ton sur ton con il blush.

Sogni un viso abbronzato e luminoso o labbra carnose? Ecco come fanno Gigi Hadid e Hailey Bieber

Inoltre, per un viso luminoso e levigato, prima ancora di procedere con l’applicazione dell’illuminante, dovresti prendere nota di alcuni passaggi.

Per prima cosa, l’esfoliazione: ottima per ammorbidire la pelle, rimuovere le impurità e ogni tipo di imperfezione.

A questo punto applica un primer iridescente o perlaceo, in gradi di far risaltare anche la carnagione più chiara e delicata.

Per concludere passa all’illuminante, da scegliere nel finish wet e da applicare in altri punti strategici oltre a quelli del viso.

Il consiglio è quello di distribuirne un lieve accenno anche su clavicole, spalle e caviglie.

E se per valorizzare gli occhi basta anche una semplice passata di mascara, anche le labbra possono risultare più piene con un semplice trucchetto.

Il suggerimento arriva direttamente da Tik Tok, dove l’hashtag Diamond Lips ha collezionato più di 2 milioni di visualizzazioni.

Tutto quello che devi fare per ottenere labbra visibilmente più voluminose è mixare del gloss con l’ombretto liquido.

Più precisamente, dovresti picchiettare un tocco di ombretto argentato dal finish metallizzato o shimmer al centro del labbro inferiore e sopra l’arco di Cupido.

A seguire, uniforma il colore delle labbra con una matita nude e finalizza il make-up con un gloss o un olio labbra.