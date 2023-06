Addio scarpe da ginnastica bianche sempre sporche e piene di macchie, ecco i rimedi a costo 0 che le fanno risplendere

Se vuoi avere delle scarpe da ginnastica che brillano, ecco quali sono i rimedi casalinghi per farle tornare bianchissime

Le scarpe da ginnastica bianche possono essere una scelta versatile e di moda per molti, ma mantenerle pulite e brillanti può essere una sfida. Fortunatamente, ci sono diversi rimedi naturali che puoi utilizzare per lavare le tue scarpe da ginnastica bianche, senza dover ricorrere a prodotti chimici aggressivi. Ecco alcuni suggerimenti per pulire le tue scarpe in modo efficace e sicuro.

Il bicarbonato e l’aceto vengono in nostro soccorso anche in questo caso

Il bicarbonato di sodio è un rimedio naturale efficace per rimuovere le macchie e ridare brillantezza alle scarpe bianche. Prepara una pasta densa mescolando bicarbonato di sodio e acqua, quindi spalma la pasta sulle macchie o sulle aree sporche delle scarpe. Lascia agire per circa 30 minuti, quindi strofina delicatamente con una spazzola morbida. Infine, sciacqua le scarpe con acqua tiepida e lasciale asciugare all’aria aperta. Anche l’aceto bianco è un potente agente detergente naturale. Miscela parti uguali di acqua calda e aceto bianco in una bacinella e immergi un panno pulito nella soluzione. Strofina delicatamente le scarpe con il panno umido per rimuovere lo sporco e le macchie. L’aceto bianco aiuta anche ad eliminare gli odori sgradevoli. Assicurati di lasciare asciugare le scarpe completamente dopo il lavaggio.

Succo di limone e amido di mais ti saranno molto utili

Il succo di limone ha proprietà sbiancanti e antimicrobiche che possono essere utili per le scarpe bianche. Spreme il succo di un limone fresco e applicalo direttamente sulle macchie o sulle zone sporche delle scarpe. Lascia agire per qualche minuto, quindi strofina delicatamente con una spazzola morbida. Infine, risciacqua con acqua pulita e lascia asciugare all’aria aperta. In alternativa, prova l’amido di mais, ottimo assorbente naturale che può aiutare a rimuovere l’umidità e gli odori delle scarpe. Cospargi abbondantemente l’amido di mais all’interno delle scarpe e lascialo agire durante la notte. Al mattino, rimuovi l’amido di mais e spazzola via eventuali residui. Le tue scarpe saranno fresche e prive di cattivi odori.

Addio scarpe da ginnastica bianche che non sembrano pulite con questi rimedi casalinghi davvero geniali

Ci sono altre accortezze che dovresti mettere in atto per far sì che le tue scarpe da ginnastica siano sempre bianche. Dovresti far asciugare le scarpe all’aria aperta. Questo può aiutare ad eliminare gli odori e mantenere le scarpe fresche. Esponi le scarpe alla luce solare diretta per un breve periodo, ma evita di lasciarle sotto il sole per troppo tempo per evitare il deterioramento del materiale. In alternativa, puoi anche posizionarle vicino a una finestra aperta per far circolare l’aria. Perciò, addio scarpe da ginnastica bianche sempre sporche. Ecco come averle come fossero nuove di zecca.