Come disinfettare adeguatamente la spugnetta per i piatti? Soluzioni semplicissime da provare subito

Organizzi una cena con tanti ospiti e prima di mettere tutto in lavastoviglie utilizzi la spugnetta per i piatti per pulire lo sporco più intenso? Se lo fai, sarà poi sicuramente ricolma di germi. Ecco come disinfettare adeguatamente la spugnetta per i piatti con soluzioni semplicissime da provare subito.

Soluzioni pratiche

Se rimangono scarti alimentari all’interno delle tue spugnette da cucina, rischi di contagiare i piatti che laverai in futuro con germi e batteri. Per avere spugne sempre pulite, innanzitutto sciacquale sempre con acqua calda o bollente, rimuovendo ogni genere di sporco visibile.

Questo però ovviamente non basta: per risparmiare evita di continuare a comprarne di nuove, ma segui queste rapide soluzioni. Un’alternativa per lavarle più adeguatamente è metterle in una ciotola con sale fino e il succo di un limone, oppure con del bicarbonato di sodio. Per sconfiggere il cattivo odore, via libera all’aceto, mentre per eliminare unto più molesto sì a sapone di Marsiglia e acqua calda.

Tuttavia questi metodi non bastano se si vuole disinfettarle bene: ci vogliono le maniere forti! Un’alternativa è lavarle in lavastoglie (con ciclo di asciugatura), tuttavia non è molto pratico. Un altro metodo è creare un composto formato dal 30% di acqua e dal 70% di acqua ossigenata e immergerle dentro per un po’. Oppure lasciare le spugne in ammollo in una ciotola con candeggina e acqua calda per mezz’oretta.

La soluzione più pratica e igienica però è questa: inzuppare bene la spugna d’acqua e metterla su un piatto. Inserirla poi nel microonde per un minuto (non di più, se no la spugnetta si scioglie). Estrandola, il caldo avrà ucciso ogni germe e batterio killer. Fate attenzione perché scotterà, ma sarà come nuova. Un rimedio velocissimo ed economico a portata di mano.