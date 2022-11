Quale detergente viso usare tra acqua micellare e latte oppure mousse e come farne uno a casa

Quando pensiamo alla pelle del viso spesso cerchiamo la crema adatta per mantenerla fresca e giovane. Alla base, però, ci dovrebbe essere sempre una buona detersione.

I principi delle creme, che siano idratanti, nutrienti o antirughe, potrebbero avere maggiore effetto se la pelle è pulita.

È facile pensare all’acqua e sapone. Purtroppo non sempre si sceglie quello adatto, anzi, è preferibile usare altro per detergere la propria pelle. L’epidermide ha un film idrolipidico che un prodotto aggressivo potrebbe alterare. Vediamo, quindi, cosa usare e quando per pulire il viso.

Quale detergente viso usare tra acqua micellare e latte o altri prodotti

Si dovrebbe detergere la pelle del viso e del collo due volte al giorno, mattino e sera. Di mattina servirebbe a togliere resti di trucco o della crema notte, per non parlare di sebo e cellule morte. Un sapone qualsiasi, come abbiamo accennato, è sconsigliato, a meno che sia molto delicato.

Se la pelle risulta secca sarebbe opportuno usare un latte detergente. Possiamo applicarlo anche con le dita e poi toglierlo delicatamente con un dischetto di cotone o riutilizzabile. Risciacquiamo, tamponiamo con un asciugamano e poi passiamo un tonico. Poi potremmo proseguire con la nostra crema e il trucco.

Nel caso avessimo invece la pelle mista o grassa, il detergente più adatto potrebbe essere una mousse. In questo caso la composizione aiuterebbe la pelle a liberarsi in modo efficace ma delicato delle impurità e del sebo in eccesso. Dopo l’applicazione potremo massaggiare per qualche secondo il viso per poi lavarlo con acqua tiepida.

La sera le cose cambiano, soprattutto se siamo state in giro. La pelle di giorno viene in contatto con l’inquinamento atmosferico ed è coperta dal fondotinta e dal make-up. Una soluzione potrebbe essere l’acqua micellare. Le micelle sarebbero come delle piccole sfere che attraggono impurità e sebo.

Trattamento serale della pelle

Ci sono in commercio acque micellari per ogni tipo di pelle. Usarla è semplice, basta versarne un po’ su un dischetto di cotone da passare su viso e collo. In alternativa ci sono gel detergenti che purificano la pelle sensibile o mista donando freschezza.

Se abbiamo usato molti prodotti per il trucco o viviamo in città con molto smog, si potrebbe fare una doppia detersione. Dopo l’acqua micellare, ad esempio, si useranno magari latte e tonico. A questo punto la pelle è pronta per ricevere una crema notte.

Una volta a settimana si potrebbe, inoltre, fare una maschera appropriata al tipo di pelle e uno scrub, ma in giorni diversi. La maschera potrà aiutare a opacizzare la pelle grassa o nutrire quella secca. L’esfoliante, invece, servirebbe a pulire più in profondità, liberando i pori dalle cellule morte e impurità.

Un detergente viso fai da te

Dopo aver visto quale detergente viso usare tra acqua micellare e latte, se momentaneamente ne siamo sprovvisti possiamo fare uno struccante a casa.

In una bottiglietta pulita versiamo mezzo cucchiaio di sapone neutro delicato, un cucchiaio di olio di mandorle, due o tre cucchiai di gel di aloe vera. Chiudiamo e agitiamo bene. Versiamo un po’ di questo prodotto su un dischetto di cotone e passiamolo sulla pelle. Risciacquiamo e asciughiamo.