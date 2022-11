Su Netflix arriva 1899, la serie TV di mistero che ci terrà incollati allo schermo

A volte sono un fiasco totale. Altre volte le divoriamo in pochi giorni. Altre volte ancora ci prendiamo del tempo in più per capirle veramente. Non sempre tutte le serie TV sono così immediate. Alcune volte abbiamo bisogno di entrare nelle mente di chi le ha create. Abbiamo bisogno di calarci nella parte del protagonista per capire fino in fondo quali sono le emozioni che prova e che vuole trasmettere.

Ci sono poi quei casi in cui una serie TV è un vero mistero. Più la si guarda e più si scoprono delle parti nuove che ci fanno tornare al punto di partenza. E più la guardiamo e più ogni cosa che ci sembrava chiara smette di esserlo. Una fine che non è una fine, ma a volte è solo l’inizio di un nuovo viaggio che noi spettatori dobbiamo fare. Molte volte mentale.

Jantje Friese e Baran Bo Odar

Jantje Friese e Baran Bo Odar questo lo sanno bene. Già noti per la serie TV Dark, grande successo Netflix, tornano con un nuovo prodotto. Una pellicola che mixa horror-fiction, drama e mistero. Risultato? Complesso. E va bene così. Perché non sempre dobbiamo nutrirci di trame che hanno un inizio che si chiama A e una fine che si chiama B. Come può essere Slumberland, il film con Jason Momoa. Quei film e quelle serie TV in cui amiamo coccolarci perché tanto sappiamo come vanno a finire. Che poi vanno bene anche quelli.

Ma ogni tanto un salto nel vuoto fa bene. E non sempre dobbiamo dare risposta alle cose, non sempre dobbiamo trovare quel tanto amato B, che alle volte può essere C o D, ma altre volte, invece, è l’intero alfabeto. A volte è bello non sapere dove si sta andando o cosa stia per accadere. La famosa roller coaster delle emozioni. Che con 1899 non è solo una montagna russa di emozioni, ma anche di lingue, scene non spiegate, domande senza risposta e dialoghi tagliati a metà.

Su Netflix arriva 1899, la trama

La trama di 1899 è abbastanza semplice nella sua complessità. È lineare, ma è all’interno di questa linearità che troviamo la sua difficoltà. Una nave, la Kerberos, piena di migranti si dirige verso New York lasciando il Vecchio Continente.

I passeggeri, provenienti da diverse Nazioni europee (infatti le lingue nella serie TV sono tante), hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo, il 1900, e per il loro futuro in un posto nuovo.

La traversata però subisce una svolta imprevista con l’avvistamento in alto mare di un’altra nave alla deriva, la Prometheus, che era sparita dai radar da 4 mesi. E così un viaggio verso la terra promessa diventa un terrificante incubo. Su Netflix arriva 1899, la serie che sta appassionando tutti, e il mese di novembre è giunto quasi alla fine ma in lista ci attendono ancora tantissime sorprese.