Faremo un figurone con delle idee regalo ideali per donne di 30 o 50 anni, per compleanno e Natale

Quando si avvicina una ricorrenza oltre a pensare a cosa indossare potremmo avere dubbi sul regalo da fare. Un compleanno, un onomastico oppure Natale richiedono un dono. Che sia un’amica o la mamma o la persona a cui siamo legati, vorremmo fare una bella figura. Di solito sono sempre graditi dei prodotti di bellezza. Ce ne sono tanti tra cui scegliere. Scopriamone alcuni.

Qualche spunto per un gradito presente

Se desideriamo fare un regalo a una donna che a volte trascura il make up perché ha poco tempo, ecco un regalo che potrebbe andare bene. C’è la confezione con 5 fard Wishing you della Sephora. Sono di varie tonalità di colore e si adattano a varie tipologie di incarnato. La loro particolarità è quella di essere multiuso. Un prodotto si potrebbe usare come ombretto, fard ma anche rossetto.

Potremmo completare il pacchetto regalo con una trousse Sephora contenente 3 pennelli mini per il trucco. Comodi da portare anche in borsetta per un ritocco veloce ovunque ci si trova.

Se la nostra amica si lamenta per la comparsa di qualche ruga, niente paura. Ecco il roller che permetterebbe alla pelle di assorbire bene la crema viso.

Faremo un figurone con delle idee regalo ideali per donne giovani e mature

Continuiamo a scoprire altre idee adatte a donne di ogni età. Forse la persona a cui teniamo è una patita della manicure. Rimmel propone diverse pochette dalla stampa scozzese con all’interno un rinforzante per unghie e due smalti 60 Seconds Super Shine. Un regalo che può trasformarsi in porta make up da usare a casa e fuori. Se vogliamo arricchire la confezione, potremmo scegliere anche della Rimmel fondotinta, correttore e cipria Kind and Free. Un’altra idea potrebbe essere una serie di rossetti e lucidalabbra da inaugurare magari a Capodanno.

Altre idee per il make up

Dopo una notte fuori a festeggiare prima di tutto bisognerebbe struccarsi. Una maschera naturale potrebbe idratare il viso. Se gli occhi appaiono stanchi ci sono degli impacchi adatti. Da Kiko c’è una pochette con salviette struccanti e eye patch energizzanti adatti allo scopo.

Per gli occhi si potrebbe scegliere una palette di ombretti. Ad esempio ci sono la New Soft Nude Eyeshadow e la New Cult Colours Eyeshadow.

Un accessorio che potrebbe servire alla nostra amica forse è il piegaciglia. Aggiungiamolo nel pacchetto, magari con un mascara.

Quindi, faremo un figurone con delle idee regalo ideali per donne di qualsiasi età, scegliendo qualche prodotto di bellezza.

Se poi il nostro budget lo permette, inseriamo nel pacchetto anche un voucher per usufruire di un trattamento in una spa. Un po’ di relax post festa sarà ben accetto.