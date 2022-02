Anche l’indumento più semplice può diventare estremamente di moda se abbinato nel modo giusto, con un gran risparmio anche economico.

Quasi ogni donna o uomo ha nell’armadio uno o due capi che utilizza con maggiore frequenza e che ritiene indispensabili nel guardaroba. Vestire con indumenti comodi e pratici è, infatti, un’esigenza da soddisfare durante gli impegni di vita quotidiana.

Per questo motivo pantaloni comodi, tute, maglioni oversize e scarpe senza tacco sono tra gli elementi che vanno per la maggiore. A tutto questo occorre aggiungere anche le oggettive difficoltà date dall’abbinamenti di diverse colorazioni fra loro.

Moltissime donne, ad esempio, si chiedono quali scarpe indossare sotto il tailleur nero per costruire outfit eleganti. Il nero, pur essendo un colore diffusissimo, provocherebbe non poche incertezze riguardo alle tinte da accostare. Tutto questo specialmente quando entra in gioco uno dei capi più versatili di sempre.

Contesti sportivi e occasioni più eleganti

La felpa è un indumento davvero versatile, sia nella sua versione oversize, che in quella regolare o crop. Ma quale camicia o pantalone abbinare a questo capo per tirare fuori il massimo che può offrire?

Un possibile modo d’impreziosirne la semplicità anche in outfit più sportivi consisterebbe nell’abbinare pantaloni di pelle. Potrebbe trattarsi della stessa tinta o di tinte a contrasto come il rosso Ferrari o il rosa shocking. Ai piedi è possibile optare tanto per semplici sneakers bianche che per stivaletti chunky con suola in gomma.

Ma la felpa nera offre la possibilità di realizzare anche abbinamenti più particolari, specialmente quando si tratta di modelli crop, ovvero tagliate in vita.

Particolarmente adatto a donne più giovani, l’abbinamento tra felpa nera crop e jeans momfit è veramente apprezzato.

Quale camicia o pantalone abbinare a questo capo nero conosciutissimo per realizzare outfit incredibilmente chic a ogni età

Non bisogna storcere il naso all’abbinamento tra camicia e felpa, specie se le camicie in questione sono in tinta bianca o color melanzana. Completano il look le sneakers bianche e una borsa a zainetto.

Neppure è sbagliato abbinare una gonna alla felpa nera, quando si tratta di modelli sportivi in materiali come il jersey.

Per il lavoro, le felpe nere con Brand in vista sono molto di tendenza con pantaloni a vita alta e gamba larga (simili al palazzo) e decolleté slingback. Questo look è particolarmente adatto anche alle donne più adulte, dai 40 anni in su.

