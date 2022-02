Abbiniamo queste scarpe sotto il tailleur nero per outfit eleganti ma attenzione a non indossarlo in queste 3 occasioni

L’abito non fa il monaco diceva qualcuno, non considerando forse che per ogni occasione esisterebbe un certo codice d’abbigliamento da rispettare.

Per il lavoro servono outfit formali, lontani dai look sbarazzini e audaci, indossati per aperitivi fuori o cene con amici e fidanzati.

Da sempre il tailleur viene accostato alla prima situazione, ovvero a contesti lavorativi, colloqui, riunioni formali e conferenze. Il pantalone da completo, poi, potrebbe essere vintage oppure più moderno e fresco, se dotato di pieghe verticali.

Uno dei nodi più difficili da sciogliere riguarda proprio la calzatura adatta. Meglio indossare stivali, scarpe basse e comode o tacchi vertiginosi sotto completi di giacca e pantalone?

La giusta attenzione merita anche la calzatura

Certamente, indossare un bel tailleur significa fare già metà del lavoro. Tra tessuti e colori c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ma che scarpa abbinare in particolare con uno dei modelli più apprezzati da ogni donna, ovvero il tailleur nero?

Si tratta tanto di modelli bassi che alti e con il tacco, se abbiniamo queste scarpe sotto il tailleur nero sarà veramente impossibile sbagliare.

Per contesti formali la scelta non può non ricadere sui tacchi, ma attenzione a scegliere quelli giusti. Le decolleté sono sicuramente indicatissime, ma quanto è scomodo indossarle tutta la mattinata lavorativa?

La soluzione sembrerebbe quella di optare per le pumps, ovvero scarpe col tacco normalmente dotate di comodo plateaux o in modello platform. Ed è possibile trovare anche tante decolleté a punta con queste caratteristiche. Riguardo al colore, con beige, avorio e rosa cipria non si sbaglia mai, oltre al classico nero, ovviamente.

Per i mesi più caldi vanno benissimo sandali e decolleté libere sul tallone. In entrambi i casi è preferibile, però, puntare sul colore nero, per allungare la figura e le gambe.

Qualche altro possibile modello

A cavallo tra autunno e primavera anche i tronchetti a calzino sono un’ottima alternativa, rigorosamente in tinta con il completo.

Per chi cerca comodità, sneakers bianche e mocassini neri lucidi sono la scelta ottimale. Nel primo caso il look è molto più giovanile e nel secondo altrettanto formale, pur senza tacchi. Meglio indossare sotto al tailleur una camicia bianca.

Ma quando evitare il tailleur?

Se bianco, a un matrimonio, per non rubare la scena alla sposa;

in total look nero nelle prime ore del mattino;

fluo in convegni o ambienti di lavoro.

