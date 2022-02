D’ora in poi saremo felici che i volantini delle offerte intasino la cassetta della posta, perché valgono oro con questa straordinaria idea di riciclo

Chi di noi non si ritrova ogni giorno a dover svuotare la cassetta della posta da volantini e depliant con le offerte di supermercati e negozi vari? Spesso diamo un’occhiata veloce ma la maggior parte delle volte li depositiamo direttamente nel bidone della raccolta differenziata della carta. Con questa idea, utilizzabile da grandi e piccini potremo realizzare veramente di tutto. Ecco allora, senza indugi come possiamo riciclare la carta dei volantini pubblicitari.

Come primo step dovremo selezionare i volantini in carta semplice e scartare quelli in carta plastificata. La maggior parte dei flyer pubblicitari che riempiono la posta sono in carta semplice quindi non avremo difficoltà a reperirne grandi quantità. Divertiamoci facendo a pezzettini ogni pagina dei volantini mettendoli in una vecchia insalatiera o in recipiente che non utilizziamo più.

Come fare la carta pesta con i volantini

Una volta fatta a pezzettini la carta, riempiremo di acqua il nostro recipiente. Sarebbe meglio che l’acqua fosse tiepida. Aggiungiamo della colla vinilica. Per ogni 500 ml di acqua, utilizzeremo 250 ml di colla vinilica. L’acqua sarà sempre il doppio della colla vinilica. Ora non ci resta che mescolare il tutto con un vecchio cucchiaio o una spatolina in legno. Lasciamo riposare per una o due giornate. La carta, nel frattempo, sarà diventata morbida quindi scoliamo l’acqua in eccesso. Un tempo per realizzare la carta pesta si usava a questo punto mortaio e pestello e la si riduceva in poltiglia. Ora molto più comodamente potremmo usare il mixer ad immersione. Dopo l’utilizzo laviamolo subito onde evitare che residui di colla o carta rimangano incastrati fra le lame.

La nostra carta pesta è pronta per innumerevoli utilizzi.

Cuorini e ciondoli

Con la carta pesta ricavata dai volantini pubblicitari potremo realizzare dei simpatici ciondoli. Ci occorreranno degli stampi in silicone per biscotti. Possiamo utilizzare le forme a cuore ma anche altri tipi di forme. Foderiamo gli stampini con un foglio di pellicola. Riempiamo con la carta pesta gli stampini e con uno stuzzicadenti facciamo un foro appena sotto alla rientranza del cuore. Lasciamo asciugare per almeno 2 giorni. Estraiamo i cuoricini dagli stampi e dipingiamoli con colori acrilici.

D’ora in poi saremo felici che i volantini pubblicitari riempiano la buca delle lettere perché potremmo realizzare un’infinità di oggetti. Basti pensare che l’arte dei cartapestai è antichissima. In Italia, ad esempio, siamo maestri nel realizzare con la carta pesta i presepi, le maschere ed i carri di Carnevale.

