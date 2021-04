La moda è fatta di capi e tendenze che fanno il loro corso, spariscono e poi ritornano. È il caso di questo modello di calzatura che spopola sui social e conquista un numero sempre maggiore di appassionate di moda. È innegabile che tutte le donne stanno desiderando queste famose scarpe per bellezza e comodità. Allora la Redazione di Moda di ProiezionidiBorsa mostrerà quali colori e materiali prediligere per un aspetto impeccabile e come abbinarle a dei look perfetti.

Una scarpa primaverile perfetta

Si tratta del modello “slingback” ossia scarpe a punta con cinturino sul dietro e tallone scoperto. Ne sono un esempio le famosissime scarpe Chanel color avorio, con la punta nera sfilata e leggermente arrotondata. Questo modello di scarpa è però famoso negli ultimi tempi nelle sua variante più esuberante. Si tratta di décolleté a punta, con tacco basso e un grande gioiello sul davanti.

I dettagli che fanno la differenza

I colori più diffusi sono il fucsia sgargiante e il verde acceso. Il tacco non supera i 7 centimetri ed è per questo che tutte le donne stanno desiderando queste famose scarpe per bellezza e comodità. Questa scarpa è estremamente semplice da portare e il suo tacco non stanca. In alcuni modelli, la parte finale del tacco non è uno “stiletto”, ma una sorta di “mattoncino”. Ma ecco subito come abbinarla alla perfezione.

Un look fresco e romantico

Il primo modo di abbinare questa calzatura è con uno stile romantico. Il tallone scoperto e il delicato cinturino valorizzano le caviglie scoperte. La scelta ideale è quindi una gonna al polpaccio abbinata a un golf lasciato aperto a intravedere un top sufficientemente scollato. Per coronare il tutto è perfetto un fiocco lasciato cadere sui capelli legati in una coda bassa.

Casual e cittadino

La seconda opzione è un jeans aderente e alla caviglia con una maglietta a mezze maniche e un delizioso paio di occhiali da sole vintage. Il modello perfetto è quello allungato, stile “occhi di gatta”.

Scarpe senza tacco

Questo modello di scarpa è spesso acquistabile anche nel modello “ballerina”, rasoterra e con la punta affusolata. In questo caso la scelta migliore è con un jeans leggermente mom-fit o a sigaretta larga, con una t-shirt bianca e una borsa a tracolla. Quest’ultimo look è perfetto anche con un blazer per coprire le spalle.

