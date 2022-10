Quale caffè dovremmo scegliere per proteggere il cuore e allungarci la vita

Espresso, ristretto, decaffeinato, macinato, istantaneo o fatto con la moka. Sono soltanto alcune delle varietà di caffè che possiamo gustare in Italia e nel Mondo. E il caffè non è soltanto una delle bevande più amate e consumate. È anche uno dei preparati su cui si concentrano le maggiori attenzioni di scienziati e nutrizionisti. Studiosi che hanno recentemente fatto luce su quale caffè dovremmo scegliere per avere degli effetti benefici sull’organismo e sulla salute cardiovascolare. Le conclusioni delle ricerche sono davvero interessanti e potrebbero darci suggerimenti importanti al momento dell’acquisto.

Qual è il migliore caffè da acquistare al supermercato

Il dibattito sugli effetti del caffè sul benessere fisico e mentale è di lungo corso e vanta contributi prestigiosi provenienti da ogni parte del Mondo. Alcune ricerche, ad esempio, dimostrano che questa bevanda potrebbe avere importanti effetti protettivi sul cuore. Altri sottolineano i benefici che potrebbe portare a controllo del peso e freschezza mentale.

Uno degli studi più recenti sull’argomento, invece, analizza il rapporto tra salute cardiovascolare e longevità e tipologia di caffè. E le conclusioni a cui arrivano gli scienziati australiani autori della ricerca è che i caffè non sono assolutamente tutti uguali.

La tipologia che dovrebbe fare meno male e perché

Il team australiano ha reclutato circa 450mila adulti di età compresa tra i 40 e i 69 anni. Successivamente i partecipanti sono stati suddivisi in base ai consumi e al tipo di caffè preferito tra istantaneo, decaffeinato e macinato. Quello che emerge è che chi preferisce le bevande istantanee avrebbe l’11% in meno di rischi di decesso e il 9% in meno di contrarre malattie cardiovascolari. Percentuali che cambiano rispettivamente al 14% e al 6% per gli amanti del decaffeinato.

Il caffè migliore sembra invece essere quello macinato. A esso si associa un rischio di decesso minore del 27% e del 20% più basso di incappare in problemi al cuore e alla circolazione.

Quale caffè dovremmo scegliere per avere alcuni benefici per la salute

Abbiamo appena scoperto che il caffè macinato, se consumato nel modo giusto, può proteggere l’organismo da patologie anche molto gravi. Ma i benefici potrebbero non finire qui. La caffeina e i quasi 100 principi attivi del caffè sembrano avere ottimi effetti anche sull’umore, sulla digestione e sulla freschezza cerebrale. Oltre a proprietà antiossidanti e infiammatorie decisamente preziose.

Concludendo, è fondamentale sottolineare che le ricerche si riferiscono al consumo moderato di caffè. Nonostante i benefici, non dobbiamo mai esagerare. A maggior ragione se soffriamo di alcune patologie circolatorie o se seguiamo alcune terapie farmacologiche. In questo caso è sempre obbligatorio consultare il medico prima di inserire il caffè nella dieta.

