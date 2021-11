Il caffè è una delle bevande più amate e consumate in tutto il Mondo. Ogni Paese ha un metodo diverso per prepararlo e se lo consumiamo nel modo giusto può portare anche insospettabili benefici per la nostra salute. In tempi recenti, queste varianti si sono diffuse anche in Italia e molti stanno provando il caffè in abbinamento ad altri ingredienti. Oggi noi di ProiezionidiBorsa parleremo proprio di una di esse e scopriremo una preparazione davvero particolare. Forse non abbiamo mai provato a bere il caffè così ma è una vera sferzata di energia. Gli ingredienti che servono per prepararlo probabilmente li abbiamo già in casa e quasi sicuramente ci sorprenderanno. Ma il gusto e la carica sono davvero assicurati.

Forse non abbiamo mai provato a bere il caffè così ma è una vera sferzata di energia

La variante di caffè, di cui parleremo oggi, arriva direttamente dal Vietnam e prevede l’utilizzo del tuorlo d’uovo. Sì, abbiamo letto bene. Proprio di quelle uova che pochi giorni fa abbiamo imparato a trasformare in un piatto da veri chef in pochissime mosse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Sembra incredibile, ma con uova e caffè possiamo creare una bevanda energizzante perfetta per iniziare la giornata. Le uova sono un’ottima fonte di vitamine e minerali, contribuiscono alla salute dei muscoli, della pelle e della vista. In più potrebbero portare anche grandi benefici al sistema nervoso e a quello immunitario.

Gli unici che dovrebbero ridurne il consumo sono gli allergici e le persone che hanno problemi di colesterolo. Il tuorlo ne contiene buone quantità e prima di mangiarlo con frequenza è sempre bene consultare un medico o un nutrizionista.

Come prepararlo

Per preparare 3 tazze di caffè vietnamita ci serviranno:

300 ml di caffè;

2 tuorli d’uovo freschi;

2 cucchiaini di zucchero (oppure 1 cucchiaio di latte condensato);

1 pizzico di sale;

1 cucchiaio di cacao amaro in polvere.

Creare questo gustosissimo caffè è facilissimo e richiede solo pochi minuti di lavoro. Mettiamo sul fornello la nostra amata moca e aspettiamo che il caffè salga.

Mentre attendiamo, proseguiamo con le uova. Sbattiamo i tuorli con le fruste e non appena diventano spumosi aggiungiamo lo zucchero e il sale. Mischiamo ancora per qualche minuto fino a ottenere una crema.

Spilliamo il caffè nelle tazze e quando è ancora bollente aggiungiamo la crema. Una spruzzata di cacao amaro e possiamo iniziare a bere.

I più fantasiosi possono aggiungere alla crema di uova anche il latte di cocco o una spolverata di essenza di vaniglia. Per guarnire, oltre al cacao possiamo usare la cannella o delle piccole meringhe.

Approfondimento

Sembra difficile da credere ma esiste un caffè verde e può farci dimagrire