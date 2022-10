Passano i mesi, ma le azioni Tesmec continuano in una tediosa fase laterale che le vede oscillare in prossimità di area 0,12 euro. Un livello intorno al quale si sono sviluppati gli ultimi due mesi. Cosa ancora più importante, però, in questo movimento la base è costituita dal supporto in area 0,115 euro. Un livello che da inizio anno sta frenando le spinte ribassiste impedendo che il ribasso continui.

Visti i fondamentali del titolo non possiamo che ribadire quanto diciamo da mesi e cioè che siamo in presenza di azioni sottovalutate che non riescono a decollare.

Perché queste azioni sono a sconto

Il titolo risulta essere sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. A guardare il rapporto prezzo/utili le quotazioni di Tesmec risultano essere sottovalutate di circa l’80%. Se poi si guarda al rapporto tra prezzo e fatturato (PS) si scopre che il titolo Tesmec non solo è sottovalutato in assoluto, visto che il PS è pari a 0,4, ma anche di oltre l’80% circa rispetto al suo settore di riferimento all’interno del quale troviamo CNH Industrial. Questo livello di sottovalutazione è confermato anche dal fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. In questo caso, infatti, la sottovalutazione è stimata essere superiore al 70%.

L’indice di liquidità è superiore a 1, per cui da questo punto di vista il titolo è ben messo. Il rapporto tra debito e capitalizzazione, invece, è superiore al 200%.

Ricordiamo che l’indice di liquidità di un’impresa indica la sua capacità di soddisfare gli impegni nel breve periodo utilizzando le risorse già liquide o liquidabili.

Azioni sottovalutate che non riescono a decollare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tesmec (MIL:TES) ha chiuso la seduta del 18 ottobre a 0,124 euro, in rialzo dello 0,81% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo le quotazioni di Tesmec sono come congelate all’interno del trading range delimitato da area 0,1118 euro e 0,1303 euro. Solo la rottura di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Al rialzo i livelli chiave potrebbero essere quelli indicati dalla linea continua, al ribasso, invece, dalla linea tratteggiata.