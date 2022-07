Scegliere la meta di un viaggio è spesso un’impresa difficile, specialmente abitando in Italia. Il nostro Paese ha davvero tutto quello che può soddisfare ogni tipo di turista, italiano o straniero. Dalle montagne verdi in estate, belle per lunghe passeggiate o escursioni, al mare, passando per le grandi città, c’è davvero tanta bellezza.

A volte si è costretti quindi a scegliere di trascorrere una vacanza in un posto, rimandando la visita di un altro. Le occasioni durante l’anno di certo non mancano. Si aspetta con ansia il weekend o qualche ponte per farlo.

Chi volesse andare al mare, ma anche vivere la natura può farlo in alcuni posti molto belli. Inoltre, gli appassionati di archeologia potrebbero fare un giro in alcuni siti interessanti. Alcune di queste località, in cui c’è davvero di tutto, si trovano, per esempio, in una zona d’Italia che ora andremo a scoprire.

Alcuni bei posti tra presente e passato

Nel Lazio, non molto distante da Roma, è possibile trascorrere dei giorni di relax presso alcune spiagge più belle d’Italia. 2 di esse sono Pescia Romana e Marina di Montalto di Castro. Lungo le spiagge si trovano degli stabilimenti balneari e i centri abitati, poco distanti, offrono ogni comfort al turista.

La natura circostante presenta prevalentemente piante tipiche della macchia mediterranea.

Si può visitare, nei pressi, il Parco archeologico-naturalistico di Vulci, vicino Viterbo. Attraverso passeggiate lungo i vari percorsi, si possono raggiungere e vedere i resti di un antico insediamento etrusco-romano. La natura è spettacolare e c’è addirittura un canyon scavato dal fiume Fiora nella rocca vulcanica.

Alcune spiagge più belle d’Italia vicino Roma per una vacanza rilassante tra mare, natura e archeologia

Altre 2 spiagge poco note del Lazio sarebbero Cerenova e Campo di Mare. Sabbia fine e mare pulito, sono anch’esse ideali per una vacanza tranquilla, pure in famiglia. La natura circostante è anche qui affascinante e formata da macchia mediterranea.

Nei dintorni merita una visita la cittadina di Cerveteri. Il suo parco archeologico comprende una delle necropoli più grandi del mondo antico. Il sito è diventato patrimonio UNESCO nel 2004 e comprende, tra l’altro, tumuli con camere funerarie e tombe a dado della civiltà etrusca.

Infine, ricordiamo un’altra delle tante attraenti mete in questa regione italiana. Vicino Roma molto frequentato, specialmente d’estate, è il lido di Ostia. Il lungomare con i suoi locali offre punti di ristorazione e svago tutto il giorno.

Le spiagge sono sabbiose e vi si possono praticare tanti sport tipo il beach volley, mentre in mare, ad esempio, il surf.

Il borgo di Ostia antica, nei pressi, è suggestivo. Già nel IX secolo era una cittadina fortificata. Nel XV sorse il Castello col fossato, con 3 torrioni e le camere da sparo, dette casematte. Proprio presso il borgo c’è il Parco archeologico con i resti di un’antica città romana, risalenti probabilmente al IV sec. a.C. Al I secolo, invece, è datato il teatro che tuttora ospita spettacoli di vario genere, soprattutto nella stagione estiva.

Approfondimento

Sorge vicino Roma questo borgo medievale di fronte al mare con la sua fortezza, teatro di imprese antiche e moderne