Stilisti e passerelle ad ogni stagione dettano le mode e le nuove tendenze. Con l’arrivo dell’estate le temperature si fanno davvero roventi e quando il caldo diventa insopportabile ci scopriamo sempre di più. Con le alte temperature tutti noi vorremmo indossare soltanto canotte e shorts, ma non sempre possiamo farlo. Per scegliere l’outfit migliore dobbiamo cercare di coniugare il nostro gusto personale e ciò che può valorizzare il nostro fisico. I punti deboli di molte donne sono pancia e fianchi e pur di nasconderli alcune di noi sono disposte a soffrire il caldo. Con questo articolo vogliamo consigliare un capo estremamente versatile che possiamo utilizzare sia in città, sia al mare. Questo capo d’abbigliamento non solo ci permetterà di nascondere qualche piccolo difetto, ma anche di essere alla moda.

Per nascondere pancia e fianchi larghi anche a 50 anni indossiamo questo capo fresco e leggerissimo perfetto in spiaggia e in città

La moda dell’estate 2022 suggerisce un capo davvero irrinunciabile. Quest’anno nel nostro armadio non può assolutamente mancare il caftano. Mentre in passato si usava soltanto in spiaggia, oggi il caftano si trasforma diventando un capo passepartout. Colorato, in tinta unita o a fantasia, il caftano ci permette di essere eleganti in ogni occasione. Sono diverse le caratteristiche che rendono questo capo così tanto amato. Innanzitutto, ci permette di non soffrire il caldo perché nasce come capo d’abbigliamento da spiaggia. Inoltre, il caftano essendo una veste morbida e di media lunghezza ci permette di nascondere alcuni difetti. Infatti, questo capo d’abbigliamento sta bene alle donne di ogni fisicità. Tuttavia, consigliamo il caftano soprattutto a coloro che vogliono celare pancia e fianchi senza patire il caldo.

Come indossarlo

Per nascondere pancia e fianchi larghi scegliamo il caftano lungo. Possiamo indossarlo in spiaggia sopra il costume da bagno abbinandolo ad un paio di infradito. A completare il look possiamo usare un cappello di paglia a tesa larga ed una borsa dello stesso materiale.

Il caftano negli ultimi anni si è trasformato in un capo perfetto da indossare anche in città, sia per occasioni formali, sia informali. Se lo usiamo di giorno, abbiniamo un paio di comodi sandali flat, oppure con le ballerine ed una shopper. Inoltre, questo capo diventa estremamente ricercato se indossato sopra un paio di jeans skinny alla caviglia e con un paio di mocassini.

Infine, la sera possiamo distinguerci abbinando il caftano ad un paio di ankle boots e a una micro bag a mano.

