Lavoratori preoccupati e imprese pronte all’addio perchè i supermercati, bar, ristoranti sono sul piede di guerra

Supermercati, bar, ristoranti, sono sul piede di guerra: dei buoni pasto non ne possono davvero più. Se non dovesse esserci una riforma radicale a breve, le suddette, compresi i supermercati della grande distribuzione, smetteranno di accettare i buoni pasto.

Questo metterebbe in seria difficoltà quasi 3 milioni di lavoratori che ad oggi utilizzano i buoni pasto per la pausa pranzo o per fare la spesa.

Non tutti i lavoratori, infatti, hanno diritto a ricevere i buoni pasto, ma solo alcuni.

La ribellione questa volta è partita dalle associazioni di categoria che, prima della nuova gara di appalto indetta dalla Consip, stanno facendo presente quali gravi problemi i buoni pasto possono creare e minacciano anche azioni più drastiche di queste semplici proteste.

Qual è l'oggetto della lamentela di supermercati e ristoranti? Le commissioni troppo alte, che rendono la situazione insostenibile e inaccettabile.

Qual è l’oggetto della lamentela di supermercati e ristoranti? Le commissioni troppo alte, che rendono la situazione insostenibile e inaccettabile.

Le associazioni di categoria chiedono insistentemente alla Consip di rivedere le percentuali delle commissioni, prima della prossima gara, altrimenti potrebbero vedersi costretti a non accettare più buoni pasto, mettendo indirettamente in forte difficoltà i lavoratori.

I buoni pasto: un giro d’affari da più di 3 miliardi, ma a rischio!

Il giro d’affari dei buoni pasto supera i tre miliardi di euro annui, sia per i ristoratori che per i supermercati. Ma ormai, secondo gli imprenditori, non ne varrebbe più la pena. Perché? Perché le commissioni sono arrivate al 20%!

Non è un caso che quest'ultima protesta sia partita proprio in questo periodo, ovvero prima che la Pubblica Amministrazione indica una nuova gara d'appalto per i buoni pasto.

Non è un caso che quest’ultima protesta sia partita proprio in questo periodo, ovvero prima che la Pubblica Amministrazione indica una nuova gara d’appalto per i buoni pasto.

Buoni pasto: le commissioni versate dagli imprenditori sono arrivate a livelli inaccettabili

Prima delle grandi gare d’appalto indette dalla Consip, le commissioni pagate dagli imprenditori sui buoni pasto, andavano dal 7% a massimo il 10%. Ora sono arrivate al 20%!

Visto che è prossima una nuova gara d’appalto, le associazioni di categoria fanno sapere che se le condizioni saranno queste, le attività non accetteranno più i buoni pasto, anche perché il rimborso dei ticket avviene anche in tempi biblici, nonostante la maggior parte dei buoni pasto siano diventati elettronici.

Le aziende dei ticket offrono rimborsi a sette giorni solo in cambio di ulteriori rialzi delle commissioni.

Gli imprenditori chiedono che, durante il prossimo bando, non si badi più solo a chi offre il prezzo più basso, ma ci si basi piuttosto su criteri qualitativi e non si vada mai al di sotto del valore nominale del buono.

