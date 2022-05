Quante volte ci sarà capitato di rinunciare ad un appuntamento perché non abbiamo avuto tempo di fare lo shampoo. O di programmare i nostri impegni in base al giorno di lavaggio dei capelli? Le donne si trovano ogni giorno a fronteggiare questo problema molto comune, i capelli grassi. Soprattutto chi ha il capello molto sottile e fragile non ha mai pace. Sempre lì ad usare shampoo secco o a lavare continuamente i capelli per averli puliti e setosi.

In realtà, troppo lavaggi potrebbero contribuire a sporcare i capelli, contrariamente a quel che si crede. Quando si ha un’eccessiva produzione di sebo, notiamo che il cuoio capelluto si riempie di scagliette. Non per forza si tratta di forfora, ma semplicemente del nostro sebo che tende ad ingrassare subito il capello. Lasciandoci così con la chioma dall’aspetto poco curato e unto.

Capelli setosi e luminosi con questo scrub per il cuoio capelluto per dire addio alla chioma grassa e unta

Per quanto riguarda il tipo di capello possiamo farci poco, purtroppo. Il capello spesso e corposo è solo un sogno lontano e una caratteristica non riproducibile. Ma questo non significa che non possiamo prenderci cura del nostro capello e del cuoio capelluto. Usando ad esempio la tecnica del reverse shampooing, cioè lavandoli prima con il balsamo e poi con lo shampoo. In questo modo elimineremo ogni residuo di prodotto dal capello, riducendo anche eventuali forfora e prurito.

Ma, proprio come la pelle, anche il cuoio capelluto avrebbe bisogno di uno scrub esfoliante. Così da eliminare residui di prodotti, sebo in eccesso e cellule morte. L’esfoliazione, o il gommage, è un trattamento estetico che va a rimuovere proprio lo strato superficiale dell’epidermide. Andando così a favorire l’ossigenazione dei tessuti e il rinnovamento della cute.

Scrub fai da te per il cuoio capelluto

2 cucchiai di sale del Mar Morto;

4 gocce di olio tea tree;

2 cucchiai di olio;

4 gocce di olio di rosmarino.

Mescoliamo tutti gli ingredienti in una ciotolina e applichiamo lo scrub sul cuoio capelluto con i capelli bagnati. Procediamo a massaggiare bene con movimenti circolari e delicati. Dedichiamoci almeno un paio di minuti per arrivare bene anche dietro la testa. Dopodiché risciacquiamo bene e procediamo con lo shampoo, o meglio con il reverse shampooing. Utilizziamo lo scrub una volta al mese o al massimo due, per evitare di irritare il cuoio capelluto.

Quindi, capelli setosi e luminosi con questo scrub facile da preparare direttamente a casa. Creiamo una vera e propria beauty routine per i nostri capelli e vedremo subito la differenza. Applichiamo una maschera alla cheratina almeno una volta ogni due settimane per rinforzarli. Non serve necessariamente andare dal parrucchiere, possiamo prepararla direttamente a casa.

